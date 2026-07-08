Geçen yıl sözleşmeli üretim yaptığı karpuzların alıcı firma tarafından tarlada bırakılması nedeniyle yaklaşık 20 milyon lira zarar eden Bursa'daki üretici Seçim Gezegen, bu sezon karpuz ekmekten vazgeçti. Üreticilere seslenen Gezegen, "Paranızı almadan tüccarı tarlaya sokmayın" uyarısında bulundu.

Geçen yıl Konyalı bir firma ile anlaşarak 500 dönüm alanda sözleşmeli karpuz ektiğini hatırlatan Gezegen, ürünün bir bölümünün satın alındığını ancak piyasa fiyatlarının gerilemesi üzerine firmanın sözleşmeye aykırı davrandığını belirtti.

20 milyon lira zarar etti! Karpuzu bıraktı, çiftçiye kritik uyarı yaptı

“KARPUZDAN ÇOK SOĞUDUM”

Firmanın fiyat güncelleme talebini kabul etmelerine rağmen hasada gelmediğini ifade eden Gezegen, "3 bin 500 ton karpuzum yerde kaldı. Farklı bahaneler ileri sürdüler. 'Bugün, yarın' derken gelmediler ve 20 milyon liraya yakın zararım oldu. Karpuzdan çok soğudum, bir yıl oldu karpuz yemedim. Temmuz ayı geldi, karpuzu göresim bile yok" dedi.

20 milyon lira zarar etti! Karpuzu bıraktı, çiftçiye kritik uyarı yaptı

"HAKSIZ İTHAMLARLA MAĞDUR EDİLDİK"

Yaşanan sürecin ardından hukuki mücadele başlattıklarını kaydeden Gezegen, "2025'te yaşadığımız sorunlar mahkemeye taşındı, keşifler yapıldı, davalar açtık ve sürüyor. Adalete güveniyoruz. Haksız ithamlarla mağdur edildik. Mahkemeler biraz yavaş ilerliyor ama mağduriyetimizin er ya da geç giderileceğine inanıyorum" diye konuştu.

20 milyon lira zarar etti! Karpuzu bıraktı, çiftçiye kritik uyarı yaptı

“PARANIZI ALMADAN TARLANIZA SOKMAYIN”

Sözleşmeli üretim yapmasına rağmen mağduriyet yaşadığını vurgulayan Gezegen, "Karpuz tüccarlarına dikkat edin, paranızı almadan tarlanıza sokmayın. Anlaşmalarınızı yapın. Ben sözleşmeli ektiğim halde mağdur oldum, siz düşünün" ifadesini kullandı.

20 milyon lira zarar etti! Karpuzu bıraktı, çiftçiye kritik uyarı yaptı

MISIRIN YERİNİ DOMATES VE BİBER ALDI

Bu yıl umudunu domates, biber ve mısıra bağladığını ancak girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren Gezegen, üretimdeki heyecanlarını kaybettiklerini söyledi. Gezegen, bölgedeki üretim değişikliklerine değinerek, "Mazot ve gübre maliyetleri yüksek. Önümüzdeki bir iki yıl içinde tarımda ne kadar üretiriz bilmiyorum. Mısır üretiyoruz, satıyoruz ama ortada gelir görünmüyor. Karacabey çiftçisi giderek mısırdan vazgeçiyor. Mısır azaldığı için çiftçi ürün seçeneği olarak domates ve bibere yöneldi. 2026'da neler yaşayacağız, fiyatlar nasıl olacak göreceğiz" dedi.

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