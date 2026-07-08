20 milyon lira zarar etti! Karpuzu bıraktı, çiftçiye kritik uyarı yaptı
Geçen yıl sözleşmeli üretim yaptığı karpuzların alıcı firma tarafından tarlada bırakılması nedeniyle yaklaşık 20 milyon lira zarar eden Bursa'daki üretici Seçim Gezegen, bu sezon karpuz ekmekten vazgeçti. Üreticilere seslenen Gezegen, "Paranızı almadan tüccarı tarlaya sokmayın" uyarısında bulundu.
- Gezegen, 500 dönüm alanda sözleşmeli karpuz ektiğini ancak firmanın piyasa fiyatlarının gerilemesi üzerine sözleşmeye aykırı davrandığını ve 20 milyon liraya yakın zarar ettiğini ifade etti.
- Firma, Gezegen'in fiyat güncelleme talebini kabul etmelerine rağmen hasada gelmedi ve 3 bin 500 ton karpuz yerde kaldı.
- Yaşanan sürecin ardından hukuki mücadele başlattıklarını belirten Gezegen, adalete güvendiğini ve mağduriyetinin giderileceğine inandığını söyledi.
- Gezegen, sözleşmeli üretim yapmasına rağmen mağdur olduğunu vurgulayarak, karpuz tüccarlarına parayı almadan tarlaya sokmama uyarısında bulundu.
- Bu yıl umudunu domates, biber ve mısıra bağladığını ancak girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ve üretimdeki heyecanlarını kaybettiklerini dile getirdi.
- Bölgede mazot ve gübre maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçilerin mısırdan vazgeçip domates ve bibere yöneldiğini belirtti.
Geçen yıl Konyalı bir firma ile anlaşarak 500 dönüm alanda sözleşmeli karpuz ektiğini hatırlatan Gezegen, ürünün bir bölümünün satın alındığını ancak piyasa fiyatlarının gerilemesi üzerine firmanın sözleşmeye aykırı davrandığını belirtti.
“KARPUZDAN ÇOK SOĞUDUM”
Firmanın fiyat güncelleme talebini kabul etmelerine rağmen hasada gelmediğini ifade eden Gezegen, "3 bin 500 ton karpuzum yerde kaldı. Farklı bahaneler ileri sürdüler. 'Bugün, yarın' derken gelmediler ve 20 milyon liraya yakın zararım oldu. Karpuzdan çok soğudum, bir yıl oldu karpuz yemedim. Temmuz ayı geldi, karpuzu göresim bile yok" dedi.
"HAKSIZ İTHAMLARLA MAĞDUR EDİLDİK"
Yaşanan sürecin ardından hukuki mücadele başlattıklarını kaydeden Gezegen, "2025'te yaşadığımız sorunlar mahkemeye taşındı, keşifler yapıldı, davalar açtık ve sürüyor. Adalete güveniyoruz. Haksız ithamlarla mağdur edildik. Mahkemeler biraz yavaş ilerliyor ama mağduriyetimizin er ya da geç giderileceğine inanıyorum" diye konuştu.
“PARANIZI ALMADAN TARLANIZA SOKMAYIN”
Sözleşmeli üretim yapmasına rağmen mağduriyet yaşadığını vurgulayan Gezegen, "Karpuz tüccarlarına dikkat edin, paranızı almadan tarlanıza sokmayın. Anlaşmalarınızı yapın. Ben sözleşmeli ektiğim halde mağdur oldum, siz düşünün" ifadesini kullandı.
MISIRIN YERİNİ DOMATES VE BİBER ALDI
Bu yıl umudunu domates, biber ve mısıra bağladığını ancak girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu dile getiren Gezegen, üretimdeki heyecanlarını kaybettiklerini söyledi. Gezegen, bölgedeki üretim değişikliklerine değinerek, "Mazot ve gübre maliyetleri yüksek. Önümüzdeki bir iki yıl içinde tarımda ne kadar üretiriz bilmiyorum. Mısır üretiyoruz, satıyoruz ama ortada gelir görünmüyor. Karacabey çiftçisi giderek mısırdan vazgeçiyor. Mısır azaldığı için çiftçi ürün seçeneği olarak domates ve bibere yöneldi. 2026'da neler yaşayacağız, fiyatlar nasıl olacak göreceğiz" dedi.