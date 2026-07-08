Nevşehir'de 4 farklı iş yeri, 1 ev ve 1 camide meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 16 yaşındaki çocuk polisler tarafından aranıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Nevşehir il merkezinde kimliği belirlenen 16 yaşındaki şüphelinin, bir gecede 4 iş yeri, 1 ev ve 1 camiye girerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan araştırmada şüphelinin Kırıkkale'deki Sevgi Evleri'nden kaçarak Nevşehir'e geldiği ortaya çıktı.

Aynı gün 4 iş yeri, ev ve camiyi hedef aldı! 16 yaşındaki zanlı aranıyor

ULAŞIMINI ÇALDIĞI MOTOSİKLETLERLE SAĞLAMIŞ

Şüphelinin kent içerisindeki ulaşımını ise çaldığı iki farklı motosikletle sağladığı belirlendi. Çaldığı motosikletleri kullandıktan sonra şehrin farklı noktalarına bırakan zanlının, daha sonra yolda durdurduğu bir araçla Acıgöl ilçesine geçtiği, buradan da başka bir araçla Niğde-Ankara Otoyolu istikametine gittiği tespit edildi.

Aynı gün 4 iş yeri, ev ve camiyi hedef aldı! 16 yaşındaki zanlı aranıyor

HER YERDE ARANIYOR

Polis ekipleri, otoyol güzergâhında izini kaybettiren 16 yaşındaki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

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