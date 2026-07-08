Ankara'daki NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü gündem oldu. 36. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi akşam yemeğinin menüsü açıklandı. Türkiye'nin farklı bölgelerine özgü lezzetlerin yer aldığı menü, zirvenin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. İşte, NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü...

36. NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeğinde sunulan lezzetler belli oldu. NATO Zirvesi akşam yemeği menüsünde Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri ve farklı şehirlerden seçilen geleneksel tatlar modern sunumlarla liderlerin beğenisine sunuldu.

NATO ZİRVESİ AKŞAM YEMEĞİ MENÜSÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi akşam yemeği, 36. NATO Zirvesi'nin diplomatik programının önemli bölümlerinden biri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda NATO üyesi ülkelerin liderleri ve eşleri ağırlandı. Menü hazırlanırken Türk mutfağının farklı bölgelerini temsil eden yöresel ürünlere ağırlık verildi.

NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü: NATO Zirvesi yemek menüsünde neler vardı?

Yemek menüsünün başlangıcında taş fırında hazırlanan geleneksel pide, Trabzon tereyağı ve Bitlis'in Hizan ilçesine özgü karakovan balı servis edildi. Ardından zeytinyağlı sebze sote ile yanık Denizli yoğurdu ikram edilirken, ara sıcak olarak Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçasıyla sunuldu.

Ana yemekte liderlere iki farklı seçenek sunuldu. Deniz ürünlerini tercih eden konuklar için tarama eşliğinde deniz levreği, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağıyla hazırlanan tabak servis edildi. Et tercih eden konuklara ise ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, közlenmiş patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı ikram edildi.

Yemeğin finalinde ise tatlı olarak Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot aroması sunumuyla hazırlanan sütlü Nuriye servis edildi.

NATO Zirvesi akşam yemeği menüsü: NATO Zirvesi yemek menüsünde neler vardı?

NATO ZİRVESİ YEMEK MENÜSÜNDE NELER VARDI?

Başlangıç:

Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve Hizan karakovan balı

Zeytinyağlı sebze sote, yanık Denizli yoğurdu

Ara sıcak:

Kayseri mantısı, yanık Denizli yoğurdu ve isli Ayaş salçası

Ana yemek:

Deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı ve Tokat yaprağı

veya

Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavı

Tatlı:

Sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot

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