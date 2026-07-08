İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda elinde iki bıçakla yakalanan bir şahıs, kendisine müdahale eden biri komiser dört polis memurunu arbede sırasında hafif yaraladı. Hastaneye kaldırılan polisler tedavilerinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Gelen Yolcu Katı'nda korkunç bir olay yaşandı. Elinde iki bıçak olan 45 yaşındaki H.K'yi fark eden polis, şahsa müdahalede bulundu.

4 POLİS YARALANDI

Şüphelinin etkisiz hale getirilmesi sırasında çıkan arbedede 1 komiser ve 3 polis memuru bıçakla hafif yaralandı. Ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan H.K. hakkında "kasten yaralama" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin uzun süredir ruh sağlığı tedavisi gördüğü ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası