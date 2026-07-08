Geçtiğimiz yıl Real Madrid'i çalıştıran ve sezon sonunda yollarını ayıran Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörlük görevine getirildi.

Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid'den ayrılmıştı! Arbeloa'nın yeni takımı belli oldu

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.

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