Türkiye Gazetesi
Real Madrid'den ayrılmıştı! Arbeloa'nın yeni takımı belli oldu
Geçtiğimiz yıl Real Madrid'i çalıştıran ve sezon sonunda yollarını ayıran Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörlük görevine getirildi.
Özetle DinleReal Madrid'den ayrılmıştı! Arbeloa'nın yeni takım...
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Spor 1 dk önce
Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın yeni teknik direktörü oldu.
- Arbeloa, 43 yaşında ve kendisini 2029 yazına kadar Fulham'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
- Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başladı.
- Geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından Real Madrid A takımının başına geçti.
- Arbeloa, haziran ayında Real Madrid ile yollarını ayırdı.
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Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın yeni teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "43 yaşındaki teknik direktör, kendisini 2029 yazına kadar Craven Cottage'a bağlayacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Arbeloa, geçen sezon Xabi Alonso'nun görevi bırakmasının ardından A takımın başına geçmiş, haziran ayında ise yollarını ayırmıştı.
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