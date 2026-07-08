2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta heyecanı Japonya'da başladı. Filenin Sultanları'nın Polonya ile oynadığı kritik mücadele voleybolseverler tarafından anbean takip edilirken, maçın sonucu, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmadaki son gelişmeler merak ediliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Osaka'da oynanan mücadelede iki güçlü ekip finaller yolunda kritik bir sınav verirken, karşılaşmayı kaçıran sporseverler "Türkiye-Polonya voleybol maçı kim kazandı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan Türkiye-Polonya karşılaşması, finaller yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerden biri olarak takip ediliyor. Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, organizasyondaki üçüncü etap serüvenine güçlü rakiplerinden Polonya karşısında başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maç devam derken ilk seti kazanan takım Türkiye oldu. İkinci sette ise Polonya oyuna denge getirerek setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sete ise önde başlayan Türkiye, dördüncü sete 2-1 önde giriyor. Maçın sona ermesinin ardından kazanan takım belli olacak. Haberimiz güncellenecektir...

Türkiye-Polonya voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye ile Polonya arasındaki Voleybol Milletler Ligi üçüncü hafta mücadelesi, 8 Temmuz Çarşamba günü TSİ 06.00'da başladı. Japonya'nın Osaka kentindeki Asue Arena'da oynanan karşılaşma, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanıyor. Filenin Sultanları, Polonya karşılaşmasının ardından 10 Temmuz'da ABD, 11 Temmuz'da ev sahibi Japonya ve 12 Temmuz'da Tayland ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu etap sonunda ilk 8 içerisinde yer alarak VNL Finalleri'ne katılmayı hedefliyor.

Türkiye-Polonya voleybol maçı kim kazandı? Filenin Sultanları maçı canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Japonya etabı öncesinde Filenin Sultanları, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 15 puanla puan cetvelinde 6. sırada yer aldı. Üçüncü hafta sonunda oluşacak sıralama finallere katılacak takımları belirleyecek.

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