2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü hafta maçları başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Japonya etabı kadrosu açıklandı. Açıklanan listede Ebrar Karakurt ve Eda Erdem'in yer almaması voleybolseverlerin dikkatini çekerken, iki yıldız ismin neden kadroda bulunmadığı merak konusu oldu. Peki, Ebrar Karakurt, Eda Erdem neden milli takımda yok?

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin grup etabındaki son hafta karşılaşmaları için Japonya'da ilk maçına Polonya karşısında çıktı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda Melissa Vargas başta olmak üzere birçok yıldız isim yer alırken, Ebrar Karakurt ve Eda Erdem'in listede bulunmaması sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İşte iki milli voleybolcunun son durumu...

EBRAR KARAKURT NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın önemli isimlerinden Ebrar Karakurt, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya etabı kadrosunda da yer almadı. Yıldız voleybolcu daha önce düzenlenen ikinci hafta karşılaşmalarını da sağlık problemi nedeniyle kaçırmıştı.

Ebrar Karakurt, Eda Erdem neden milli takımda yok? VNL kadrosunda yer almadılar

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun daha önce yaptığı resmi açıklamada, Ebrar Karakurt'un bel ve kalça bölgesinde yaşadığı ağrıların artması üzerine detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi. Yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonuçlarında sağ sakroiliak ekleminde sıvı artışı ile kemik iliği ödemi tespit edildiği, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı açıklandı. Federasyon, Ebrar Karakurt'un iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta olarak öngörüldüğünü duyurdu. Bu nedenle yıldız smaçör, Ankara etabının ardından Japonya etabı kadrosunda da yer almadı. Oyuncunun dönüş tarihi ise sağlık ekibinin yapacağı kontroller doğrultusunda netlik kazanacak.

Ebrar Karakurt, Eda Erdem neden milli takımda yok? VNL kadrosunda yer almadılar

EDA ERDEM NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in de Japonya etabı kadrosunda yer almaması, "Milli takımı bıraktı mı?" sorularını yeniden gündeme getirdi. Ancak şu ana kadar ne Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan ne de Eda Erdem'den milli takım kariyerini noktaladığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Ebrar Karakurt, Eda Erdem neden milli takımda yok? VNL kadrosunda yer almadılar

Daniele Santarelli yönetimindeki teknik ekip, son yıllarda yoğun maç temposu yaşayan deneyimli oyuncular için zaman zaman rotasyon uyguluyor. Eda Erdem'in de bu planlama kapsamında Voleybol Milletler Ligi'nin grup aşamasında dinlendirildiği ve sezonun devamındaki CEV Avrupa Şampiyonası'nda takıma geri dönmesi bekleniyor.

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