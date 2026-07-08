Tekirdağ'da feci olay! Tırın dorsesi yola savruldu: Zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da tırdan ayrılan dorse savrularak yolu kapattı. Dorsenin yolu kapatması nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
- Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi.
- Seyir halindeki tırın dorseisi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı ve yola savruldu.
- Yola savrulan dorse yolu tamamen trafiğe kapatırken, peş peşe gelen 3 araç birbirine çarptı.
- En büyük hasarı Ferit Baldız yönetimindeki hafif ticari araç aldı.
- Bu araçta sıkışan Ferit Baldız (50), Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) hayatını kaybetti.
Gece saat 01.30 sıralarında Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir nedenle ayrıldı. Yola savrulan dorse yolu tamamen araç trafiğine kapatırken, peş peşe gelen 3 araç duramayarak birbirine çarptı.
Kazada en büyük hasarı, Ferit Baldız yönetimindeki hafif ticari araç aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabilirken, sürücü Ferit Baldız (50) ile araçta bulunan Gizem Baldız (17) ve Buse Naz Çiçek (16) araç içerisinde sıkıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Ferit Baldız, Gizem Baldız ve Buse Naz hayatını kaybetti.
Feci kaza nedeniyle Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne ulaşım bir süre tamamen durdurulurken, bölgede güvenlik önlemleri alındı.
Muratlı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Tekin ile Jandarma İl Olay Yeri İnceleme ekipleri de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.