NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki samimiyet ABD medyasında da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılamıştı.

Trump ve Erdoğan arasındaki yakınlık ABD'de gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etmişti.

Trump ve Erdoğan arasındaki yakınlık ABD'de gündem oldu!

ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamlamıştı.

Trump ve Erdoğan arasındaki yakınlık ABD'de gündem oldu!

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Trump ve Erdoğan arasındaki yakınlık ABD'de gündem oldu!

İKİ LİDERİN SAMİMİYETİ GÜNDEMDE

İki liderin karşılaştıkları andan itibaren verdiği samimi görüntüler ise ABD'de de gündem oldu. ABD'de yayın yapan bir kanalın spikeri Trump ve Erdoğan'ın o anlarını şu ifadelerle yorumladı:

"TRUMP, ERDOĞAN'A BİRÇOK LİDERDEN DAHA YAKIN"

"Başkan'a dokunan insanlara alışkın değilim. Başkan bu şekilde pek şefkatli ve yakın değildir. Bu yüzden onun buna izin verdiğini görmek, bu bağı görmek, birbirlerini nasıl karşıladıklarını görmek, bu size aradaki ayrımı gösteriyor. Bu toplantı ilginç olacak açıkçası. Başkan Trump, Erdoğan'a NATO ülke liderlerinin birçoğundan daha yakın."

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