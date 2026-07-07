Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kritik görüşmesi dünya kamuoyunun gündemine oturdu. İki lider, baş başa görüşme öncesinde düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye-ABD ilişkilerinden F-35 programına, CAATSA yaptırımlarından bölgesel gelişmelere kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Uluslararası medya ise zirveyi, Ankara’nın diplomatik ağırlığını artıran tarihi bir buluşma olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi başladı. Görüşme öncesinde kameraların karşısına geçen iki lider, ikili ilişkilerde yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. F-35 savaş uçakları, CAATSA yaptırımları, NATO, Orta Doğu’daki gelişmeler ve savunma iş birliği başlıklarının öne çıktığı zirve, uluslararası basında da geniş yer buldu.

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında! Türkiye sadık bir ortak

CBS: TRUMP, UZUN SÜREDİR LİDERLİĞİNE HAYRANLIK DUYDUĞU ERDOĞAN İLE BULUŞTU

ABD merkezli CBS News, Trump’ın uzun süredir liderliğine hayranlık duyduğunu ifade ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da bir araya geldiğini yazdı. Haberde, zirvenin Türkiye’nin başkentinde düzenlenmesinin Ankara açısından uluslararası arenada önemli bir diplomatik kazanım olduğuna dikkat çekildi. Avrupa’daki bazı müttefiklerle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Trump’ın görev süresi boyunca Erdoğan ile ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı. CBS, Trump’ın Türkiye’nin yeniden F-35 savaş uçakları satın almasına izin verilmesini değerlendireceğini açıklamasını öne çıkarırken, ABD Başkanı’nın Türkiye’nin Washington için birçok müttefikten daha fazla katkı sunduğunu söylediğini aktardı.

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında! "Türkiye'yi defalarca kez övdü"

CNN: TÜRKİYE SADIK BİR ORTAK

CNN International ise Trump’ın, Kongre’deki kısıtlamalara rağmen Türkiye’ye F-35 satışı konusunda yakında karar vereceğini söylediğini yazdı. Haberde, Trump’ın Türkiye’yi diğer F-35 kullanıcılarından daha sadık bir ortak olarak nitelendirdiği ve Rus yapımı hava savunma sistemi nedeniyle uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğine ilişkin mesajlarının öne çıktığı belirtildi.

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında! Türkiye sadık bir ortak

"TÜRKİYE BÖLGESEL KRİZLERİN YÖNETİMİNDE ETKİLİ ROL OYNADI"

Katar merkezli Al Jazeera, zirveyi canlı yayınla takip ederken Trump’ın Türkiye’yi ABD’nin "büyük bir müttefiki" olarak tanımladığını aktardı. Haberde, Trump’ın Türkiye’nin İran’ı çok iyi tanıdığı ve bölgesel krizlerin yönetiminde etkili bir rol oynadığı yönündeki değerlendirmelerine geniş yer verildi. Trump’ın, Türkiye’nin güçlü bir askeri kapasiteye sahip olmasına rağmen bölgesel çatışmalara doğrudan dahil olmadığını söylemesi de haberin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında! "Türkiye'yi defalarca kez övdü"

NBC News ise Trump’ın Ankara’daki NATO zirvesi kapsamında Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında NATO’ya yönelik eleştirilerini sürdürdüğünü yazdı. Haberde, Trump’ın Avrupa’daki ABD askerlerinin geleceğine ilişkin soruya doğrudan cevap vermediği, ancak Türkiye’de düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu güven nedeniyle katıldığını ifade ettiği aktarıldı. Trump’ın Erdoğan’ı "çok güçlü bir lider" sözleriyle tanımlaması da haberde öne çıkarıldı.

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında! Türkiye sadık bir ortak

AP: TRUMP, TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ DEFALARCA KEZ ÖVDÜ

Associated Press (AP) de zirveyi, NATO gündemi ve savunma harcamaları ekseninde değerlendirdi. AP, Trump’ın Avrupa ülkelerinin savunmaya yeterli kaynak ayırmadığı yönündeki eleştirilerini sürdürürken, Ankara’daki ilk temasını yakın müttefiki olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiğini yazdı. Haberde, Erdoğan’ın Trump’ı görkemli bir törenle karşıladığı belirtilirken, ABD Başkanı’nın "Bazen onun gibi en sert insanlarla bile iyi geçinirsiniz" sözleriyle Erdoğan’a dikkat çektiği ve özellikle İran krizi sırasında Türkiye’nin ABD’ye gösterdiği desteği defalarca övdüğü ifade edildi.

Erdoğan-Trump zirvesi dünya basınında! "Türkiye'yi defalarca kez övdü"

Uluslararası basının ortak değerlendirmesinde, Ankara’daki Erdoğan-Trump zirvesi yalnızca iki ülke ilişkileri açısından değil, NATO’nun geleceği, savunma iş birliği ve Orta Doğu’daki dengeler bakımından da kritik bir diplomatik buluşma olarak öne çıktı. Dünya medyası, özellikle Trump’ın Türkiye’ye yönelik olumlu mesajları, F-35 ve yaptırımlar konusundaki açıklamaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgülerini zirvenin en dikkat çekici başlıkları arasında gösterdi.

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