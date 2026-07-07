Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde ABD Başkanı Trump'ı ağırlıyor. Ziyaretin önemine dikkat çeken Erdoğan, "NATO liderler zirvesinde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır" dedi. Trump ise "Dünyada saygı gören bir lidersiniz. Çok iyi bir kimyamız var" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ı törenle karşıladı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı. Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.

Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, merdivenlerde Türk ve ABD bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra iki lider kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

"TRUMP'IN BİZİMLE OLMASI GÜÇ KATACAK"

Erdoğan, "NATO liderler zirvesinde değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. NATO liderler zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi yarın değerli dostum Trump'ın bizimle birlikte olması ayrı bir güç katacaktır.

Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.

TRUMP: DÜNYADA SAYGI GÖREN BİR LİDERSİNİZ

Trump ise Ankara'daki ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin de bildiği gibi bu da çok fazla yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Çok iyi bir iş yaptı. Çok güzel bir havaalanı. Buraya gelen yollar yepyeni. Çok iyi bir lidersiniz. Dünyada saygı gören bir lidersiniz. Çok iyi bir kimyamız vardı. Çok iyi bir ilişkimiz oldu. Çok güçlü bir ülke oldu Türkiye. Aslında insanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Çok fazla ekipmanları var. Mutlaka dikkate alınması gereken bir ülke. Aramızdaki iyi ilişki sayesinde her şey çok daha iyi gitti. Sayın Cumhurbaşkanına çok büyük saygım var. Birçok şeyi konuşuyor olacağız. Muhtemelen İran konusunu da konuşuyor olacağız. Sizlerle olmak benim için büyük bir onur. Çok güzel bir toplantı yapacağız, yemekler yiyeceğiz, toplantı yapacağız ve en önemlisi çok önemli işler yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

F-35 AÇIKLAMASI

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump'ın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

(F-35'lerle ilgili bir karar verdiniz mi?) Bu karar birçok kişiyi ilgilendiriyor. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Tabi ki bunu değerlendiririz. Şu ana kadar yapılan en iyi planlardan birisi. Kesinlikle bizim de değerlendireceğimiz bir plan.

Neden bir ilişkinin özel olduğunu bilemezsiniz. Bazılarıyla iyi bazılarıyla kötü geçinirsiniz. Bazılarıyla, Sayın Cumhurbaşkanında olduğu gibi, çok iyi geçinirsiniz. Ben ilk tanıştığımız günden beri çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Rahip Brunson olayı vardı. Sayın Cumhurbaşkanını aradığımda onu serbest bıraktı. İlişkilerimiz hep çok iyi geçti. Bu bir kimya meselesi ve ikimiz arasında iyi bir kimya var.

Benim hiçbir konuda bir endişem yok. Kendisi bir ülkenin lideri. Çok daha iyi ve güçlü bir ülke haline getirdi. Harika işler yapmış. Türkiye ile ilişkilerimiz olduğundan çok daha iyi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

"NATO BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için. Ama tabii ki daha önce bize iyi davranılmadı. Çünkü İran'da bir operasyon gerçekleştirdik. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktu. Hatta istemedim bile. Ama istemeden bile tabii ki orada olmadıklarını ifade ettiler. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeleri, diğer ülkeleri de tabii Kanada dahil.

"TÜRKİYE BİZE HARİKA BİR MÜTTEFİK OLDU"

Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu. Türkiye, İran'ı çok iyi tanıyor. Sorunları, İran'daki sorunları da çok iyi biliyorlar. Başka ülkeler konusunda da çok yardımcı oldular. Çatışmaya da girebilirlerdi. Biliyorsunuz İsrail'le olan ilişkilerini. Çok güçlü bir orduları var ama bunu yapmadılar. Belki de bunu benim için yapmadılar ama diğer tarafta çatışmaya katılabilirlerdi. Sıra dışı bir bir ilişkimiz var ve savaşı bitirmek açısından da sıra dışı çaba gösterirler. Bu savaş bile değil aslında askeri operasyon diyebiliriz tabii ki. Nükleersizleştirme operasyonu işin aslı bu. Tabii onun da İran'ın nükleer silah sahibi olduğunu görmek istediğini çok düşünmüyorum. Hatta buna eminim diyebilirim. Yani bizden bir ürün aldıkları zaman bu uçak olsun ya da başka bir şey olsun bunun bakım zamanı geldiği zaman bizim bir sorumluluğumuz yok mu? Ne diyeceğiz? 'Hayır biz size satın aldığınız, para harcadığınız ürünü kullanamayacaksınız' mı diyeceğiz. Ve özellikle düşünün açık konuşmak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok çok daha geleneksel müttefik ülkemizden çok daha yardımı dokunmuş bir ülkeden bahsediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

(Putin'le görüşecek misiniz?) Evet, Sayın Putin'le de görüştüm ve Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyor. Çok uzun süredir görüşüyoruz. Tabii ki Zelenskiy'le de görüştüm. Ve her ikisi de anlaşmak istiyor. Maalesef tabii ki bu kadar uzun sürmüş olması üzüntü verici. Cumhurbaşkanı da bu konuda bize yardımcı oluyor. Ancak biliyorsunuz 8 savaşı bitirdim ve sanırım 9.'yu da bitireceğiz. Çok yakın görünmüyor. Ancak en uzak göründüğünde bunlar biter.

🟥"CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK"

(CAATSA yaptırımları konusunda somut bir netice alınabilir mi?) Evet, yaptırımları kaldıracağımızı söyleyebilirim. Çok yakından çalışıyoruz. Artık vaktidir. Bunu yapmanın, yaptırımları kaldırmanın vaktidir. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Yaptırım uygulayabileceğimiz birçok kişi var ve uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

ŞARA'YI DA ÖVDÜ

Cumhurbaşkanı sayesinde Suriye'nin yeni lideriyle çok iyi bir ilişkimiz var ve bir buçuk yıl içerisinde harika bir iş başardı, ülkeyi toparladı ve kendisiyle çok iyi bir ilişkim var. Birileri diyorlar ki çok kaba saba diyorlar ama hayır. Harika bir iş başardı. Her şeyi, ülkeyi toparladı. Hiç kolay bir iş değil.

"MELONİ İYİ BİRİ AMA BENCE HATA YAPTI"

(İtalya lideri Meloni hakkında...) Biraz ilişkimiz kötüleşti çünkü bize destek vermek istemedi. İran konusuna girmek istemedi. Kendisiyle ilişkimizi biraz bu sıkıntıya soktu. İyi bir kişi olduğunu düşünüyorum ama bence bir hata yaptı. Zaten biz oradan mesela petrol almıyoruz. Amerika Üniversitesi Devletleri'nin dünyada herkesten daha fazla petrolü var. Buna Venezuela'da eklendiğinde dünyada çok petrol kaynağı olan bir ülkeyiz. Bizim buna ihtiyacımız yok. Onların aslında ihtiyacı var. Ama bizi orada desteklemedi. Yanımızda olmadı. Ve tabii ki ben de bundan çok memnun olmadım tahmin edersiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

"BANA BU FOTOĞRAFLARI ARTIK GÖNDERMEYİN DEDİM"

Biden buraya geldiğinde onlara yüz milyarlarca dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi bunları satıyorum, hibe etmiyorum bu tür mühimmat veya silahlı araçları. Avrupa Birliği tabii ki bize onunla ilgili ödemeler yapıyor. Ama ben hayat kurtarmak istiyorum. 41.000 hayat kaybedildi ve Ukrayna anneleri var, Rusya'da anneleri babaları var. Bu askerleri ev sağlayarak gönderiyorlar. Bir hafta sonra hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen çılgınca ve bunu söylemek istiyorum. Bu bizi etkileyen bir şey değil. Gerçekten uzaktayız. Avrupa'yı etkileyen bir durum. Ama tabii ki biz orada Avrupa'ya destek vermek için bulunuyoruz. Bu savaş meydanlarının fotoğraflarını gördüm. Bu aslında tamamen droneların, teknolojinin savaşı. Biz de zaten en sofistike droneları üreten ülkeyiz. Ama insanlar bunun ne kadar şiddet içerebileceğini tahmin etmiyorlar. Bana bir fotoğraf gönderdiler. Bana göndermeyin artık bu fotoğrafları dedim. Pete göndermişti. Dedim ki kendisine hiçbir şekilde bakmak yardımcı olmuyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Tamamen yıkım ve kıyım ve bu kıyımın durması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama! "CAATSA yaptırımları kaldırılacak"

ERDOĞAN: BARIŞTAN YANA ÇALIŞIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gazetecilerin sorularına şu cevapları verdi:

(İran'daki savaşın sona erdirilmesi konusunda Türkiye nasıl adımlar atacak?) Bu süreçte yine aynı şekilde İran-ABD ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içindeyiz. Elimizden geldiği kadar dünya barışına adım atalım diye hep birlikte çalışıyoruz.

(Gazze konusu) Gazze konusunda değerli dostumla bunları da konuşarak, bölgedeki barışı sağlamak için liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını hayra yorumluyoruz. Bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.

(Sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye istediğini alabilecek mi?) F-35 konusu bizim için yeni değil. Bizler ABD ile bu konuyu daha önce de görüştük. Biz 5 uçağın da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize sözü var. Bu liderler zirvesindeki görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. F-35 konusunda liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.

(Rusya-Ukrayna) NATO'da iki önemli ülke olarak, gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız. ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Gelişmeleri değerli dostumla paylaşacağız ve adımlarımızı atacağız.

(KAAN - CAATSA yaptırımları) KAAN ile ilgili liderler zirvesinde değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz. İnanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği sözü burada da tekrar edecektir. Bu müjdeyle liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz."

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