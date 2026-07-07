ABD Başkanı Trump, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki liderin samimi halleri ve şakalaşmaları ziyarete damga vururken; TGRT Haber'e konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Oktay Koç Erdoğan ve Trump'ın beden dilini yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşıladı.

ASKERLERİ TÜRKÇE SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan inişinde resmi törenle karşıladığı Trump ile bir süre sohbet etti. ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumpın samimi diyaloğu! Liderlerin beden dili ne anlatıyor

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha sonra Şeref Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, hatıra fotoğrafı çektirdi. Havalimanında ve sonrasında baş başa görüşme gerçekleştiren iki liderin samimi halleri dikkat çekti. Kameraların karşısında şakalaşan ve bir süre sohbet eden iki liderin beden dilleri de konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumpın samimi diyaloğu! Liderlerin beden dili ne anlatıyor

BEDEN DİLLERİ NE ANLATIYOR?

TGRT Haber'e konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Oktay Koç, iki liderin devlet protokolünü bir kenara bırakıp samimi bir şekilde davrandığını belirterek, şunları söyledi: "Fotoğraf karesinde iki lider otururken, Sayın Cumhurbaşkanımız arkasına yaslanmış, Trump o klasik koltuk ucundaki pozunu vermiş. Böyle biraz dalgın hafiften de düşünceli gibi duruyor. Trump yorgun görünüyor işin esası. Çünkü çok uzun bir mesafeden geldi. Biraz sonra alışır tahmin ediyorum Türkiye'nin havasına.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumpın samimi diyaloğu! Liderlerin beden dili ne anlatıyor

"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI DAHA RAHAT GÖRÜYORUZ"

Sayın Erdoğan açısından değerlendirecek olursak bakın önü açık ceketinin. Şimdi Trump biraz daha kapalı oturuyor. Biraz daha stresli. Ben yorgunluğuna veriyorum onu çünkü çok uzun bir mesafeden geliyor. Bununla birlikte ellerini birleştiriyor. Bakın Sayın Erdoğan koltuğun iki tarafına da ellerini koymuş şekilde oturuyor ve çok rahat bir oturuş tarzı var. Şu basit bir fotoğraf karesinin bize verdiği Sayın Erdoğan'ı daha rahat görüyoruz. Mesela ilk gören bu fotoğrafı bilmese Trump ne kadar kötü bir poz vermiş diyebilir. Çok stresli, baskı altında bir poz vermiş, morali bozuk. Öyle görünüyor ama ben daha sonradan hemen şey dedim. Bu büyük ihtimalle Trump'ın yorgunluğuna dair bir şey.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumpın samimi diyaloğu! Liderlerin beden dili ne anlatıyor

"İKİ ARKADAŞ GİBİ ŞAKALAŞARAK YÜRÜDÜLER"

Tokalaşmalarına bakalım. Dikkat edin biz tokalaşırken daha alt, bel düzeyinde hemen hemen tokalaşırız. Daha yukarıda göğüs düzeyinde bakın tokalaşma daha yukarıda gerçekleşiyor. Bu Trump'ın alışılageldik pozudur. Beden dili açısından okuduğumuzda tokalaşmada bir üstünlük arayışı olarak yukarıdan el bağlanır. En son Çin ziyaretinde hatta bir 10-15 saniye böyle bir yine üstünlük sağlama halinde tokalaşmıştı. Sayın Erdoğan'ın eli de yukarıda. Dolayısıyla ikisi birbirine denk bir vaziyet var burada. Onun için ben hani çok birbirini tartıyorlarmış falan gibi düşünmüyorum. İki liderin gerçekten devlet protokollerini bir kenara bırakıp iki arkadaş gibi işte birbiriyle şakalaşarak, yol boyunca o küçük arada durdular bir konuştular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumpın samimi diyaloğu! Liderlerin beden dili ne anlatıyor

Temaslar sıcaklığı gösteriyor. Alışık olduğumuz o diplomatik teamüller yok. Normal protokolde kol mesafesinde durulur mesela, orada bir mesafe bırakılır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trumpın samimi diyaloğu! Liderlerin beden dili ne anlatıyor

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