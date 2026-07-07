Magnum'un 2026 yılı kampanyası kapsamında düzenlenen 1. dönem çekilişi için geri sayım sona erdi. Ürün çubuklarında yer alan kodları SMS veya kampanyanın resmi internet sitesi üzerinden göndererek çekilişe katılan binlerce kişi, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Magnum 1. dönem çekiliş takvimi belli oldu. Kampanya takvimine göre Magnum 1. dönem kura çekilişi, 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 11.00'de İstanbul Beyoğlu'nda, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Birinci dönem çekilişinde belirlenen asil ve yedek talihlilerin isimleri 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü ilan edilecek. Sonuçların ardından kazananlara ayrıca taahhütlü posta yoluyla da bilgilendirme yapılacak.

1. dönem çekilişinde belirlenen asil ve yedek talihlilerin, kampanya takviminde belirtilen tarihte ilan edilmesi bekleniyor. Katılımcılar sonuçları Magnum'un resmi kampanya sayfası üzerinden takip edebilecek.



Tarih belli oldu! Magnum 1. dönem çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

MAGNUM ÇEKİLİŞ TAKVİMİ

Magnum'un paylaştığı takvime göre çekiliş tarihleri şöyle:

1. Dönem Genel Çekilişi: 7 Temmuz 2026 - Saat 11.00

2. Dönem Genel Çekilişi: 8 Eylül 2026 - Saat 11.00

3. Dönem Genel Çekilişi: 3 Kasım 2026 - Saat 11.00

Porsche Taycan Büyük Ödülü Ana Çekilişi (4. Dönem): 3 Kasım 2026 - Saat 11.30

2026 kampanyasında dönem çekilişlerinin yanı sıra büyük ödül olarak Porsche Taycan için ana çekiliş de 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kampanyaya ilişkin tüm süreçler Magnum Türkiye kampanya koşulları doğrultusunda yürütülecek.

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