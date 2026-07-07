BİM aktüel ürünler kataloğu 7, 8 ve 10 Temmuz 2026 tarihli indirim listeleriyle alışveriş gündeminde yer aldı. Gıda ürünlerinden takviye edici ürünlere, zemin temizleme makinelerinden akülü araçlara, cam kavanoz çeşitlerinden ev tekstili ve giyim ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatı belli oldu.

BİM'in Temmuz ayı aktüel ürünler kataloğunda farklı günlere özel kampanyalı ürünler dikkat çekiyor. 7 Temmuz Salı günü gıda ve takviye ürünleri, 8 Temmuz Çarşamba günü elektronik, mobilya ve akülü araçlar, 10 Temmuz Cuma günü ise cam ürünleri, giyim, ev tekstili ve düzenleyici ürünler raflarda olacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 TEMMUZ 2026

Ayçiçek yağı 5 L - 425 TL

Osmancık pirinç 5 kg - 339 TL

Riviera zeytinyağı 2 L - 475 TL

Siyah zeytin 2 kg - 215 TL

Tam buğday unu 2 kg - 67,50 TL

Mısır & pirinç makarna çeşitleri 400 g - 45 TL

Bulgur çeşitleri 1 kg - 49,75 TL

Beyaz sirke 5 L - 75 TL

Karbonat 1 kg - 55 TL

İyotlu tuz 1,5 kg - 19,50 TL

Lavaş ekmeği 360 g - 35 TL

Kakaolu tahıl gevreği 2x700 g - 189 TL

Mayonez 840 g - 58,50 TL

Ranch sos XL 380 g - 89,50 TL

Pasta süsü 10 g - 20 TL

Kaşık tatlısı 354 g - 99 TL

Baharat çeşitleri - 89,50 TL

Bardak noodle çeşitleri 60 g - 29,75 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

Şeftali aromalı kolajen 250 g - 399 TL

Limon cheesecake aromalı pirinç kreması 1500 g - 369 TL

Yeşil elma aromalı Pre-Workout / Kreatin 250 g - 299 TL

Protein bar 50 g (Tiramisu) - 59 TL

Protein bar 50 g (Soğuk baklava) - 59 TL

Magnezyum 45 kapsül - 219 TL

Omega 3 45 kapsül - 329 TL

Kakaolu fındık ezmesi 700 g - 228 TL

Sütlü çikolatalı karamel dolgulu bisküvi 185 g - 88 TL

Piknik paketi - 250 TL

Çubuk gofret 125 g - 49 TL

Karabuğday patlağı 100 g - 39 TL

Nohut cipsi 55 g - 49 TL

Ayva lokumu 400 g - 99 TL

Meyve bar 30 g - 45 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

%0,5 yağlı süt 1 L - 39,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri 1500 g - 399 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri 400 g - 229 TL

Rendelenmiş İtalyan makarna peyniri 150 g - 89,50 TL

Labne 3x180 g - 189 TL

Tam yağlı klasik Edirne beyaz peyniri 425 g - 229 TL

Krem peynir 300 g - 72,50 TL

%0,6 yağlı yoğurt 3000 g - 147,50 TL

Süzme yoğurt 400 g - 67,50 TL

Ayran 2 L - 84,50 TL

Ayran 200 ml - 10 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 HAZİRAN

Akülü zemin temizleme makinesi - 159.000 TL

Sürüş motorlu akülü zemin temizleme makinesi - 125.000 TL

Akülü arkadan itmeli zemin temizleme makinesi - 59.900 TL

75 inç 4K Ultra HD Google TV - 47.900 TL

3'ü 1 arada su sebili - 7.900 TL

Kahve köşesi - 3.550 TL

2 kapaklı çok amaçlı kahve köşesi - 2.550 TL

Tek kapaklı raflı çok amaçlı dolap - 2.550 TL

2 kapaklı gardırop - 3.250 TL

2 kapaklı kayar raflı ayakkabılık - 1.750 TL

2 kapaklı çok amaçlı dolap - 2.950 TL

Akülü araba - 39.500 TL

Akülü UTV - 21.500 TL

Kumandalı yüksek hızlı spor araba - 7.900 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

10 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE

Bez gardırop - 799 TL

Plastik saklama kabı çeşitleri - 45 TL

El havlusu - 69 TL

Yüz havlusu - 109 TL

Kurulama bezi 2'li set - 59 TL

Su emici paspas - 99 TL

Kurutma topu - 139 TL

Kilim (120x180 cm) - 299 TL

Kilim (80x150 cm) - 199 TL

Jüt 4'lü çekmece içi organizer - 219 TL

Jüt organizer kutu - 199 TL

Jüt kapaklı kare kutu - 225 TL

Jüt kapaklı çamaşır sepeti - 329 TL

Sürahi 2 L - 159 TL

Ortadan açılır çöp kovası 10 L - 85 TL

Kare kase seti 3'lü - 139 TL

Pirinç süzgeci - 45 TL

Tuzluk / biberlik seti - 49 TL

Büyük süpürgeli faraş - 105 TL

Dondurucu saklama kabı 1800 ml - 59 TL

Dondurucu saklama kabı 1000 ml - 35 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

Kavanoz kapağı çeşitleri - 3 TL

Cam kavanoz 1000 cc - 22 TL

Cam kavanoz 660 cc - 16 TL

Cam kavanoz 425 cc - 14 TL

Cam ayaklı dondurmalık 3'lü - 109 TL

Desenli pipetli cam bardak - 175 TL

Cam kupa - 35 TL

Cam çerezlik / tatlı kasesi 3'lü - 135 TL

Su bardağı 3'lü - 149 TL

Meşrubat bardağı 3'lü - 169 TL

Kahve yanı su bardağı 3'lü - 119 TL

Cam çay bardağı 6'lı - 159 TL

Motifli cam kupa - 79 TL

Gravürlü desenli meşrubat bardağı 2'li - 159 TL

Desenli metal tepsi (25x16 cm) - 39 TL

Desenli metal tepsi (31x22 cm) - 49 TL

Plastik ürünler - 55 TL

Katlanır çamaşır selesi - 219 TL

Katlanır su kovası - 159 TL

Bulaşıklık - 109 TL

Kızartma kevgiri - 65 TL

Kapaklı silikon buzluk - 39 TL

Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi

Erkek tişört - 329 TL

Erkek deniz şortu - 219 TL

Ev elbisesi - 239 TL

Kadın şort - 269 TL

Erkek şort - 179 TL

Kadın hasır siperlik şapka - 99 TL

Erkek gabardin şort - 389 TL

Kadın kapri (büyük beden) - 329 TL

Erkek şort (büyük beden) - 329 TL

Erkek şort - 269 TL

Çocuk kova şapka - 99 TL

Bebek kova şapka - 99 TL

Bebek kep - 89 TL

Desenli toka çeşitleri - 69 TL

Hasır kol çantası - 329 TL

İç çamaşırı seti - 199 TL

Külot - 79 TL

Büstiyer - 99 TL

Çorap çeşitleri 5'li - 59 TL

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