Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı! 7-8-10 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu 7, 8 ve 10 Temmuz 2026 tarihli indirim listeleriyle alışveriş gündeminde yer aldı. Gıda ürünlerinden takviye edici ürünlere, zemin temizleme makinelerinden akülü araçlara, cam kavanoz çeşitlerinden ev tekstili ve giyim ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatı belli oldu.
BİM'in Temmuz ayı aktüel ürünler kataloğunda farklı günlere özel kampanyalı ürünler dikkat çekiyor. 7 Temmuz Salı günü gıda ve takviye ürünleri, 8 Temmuz Çarşamba günü elektronik, mobilya ve akülü araçlar, 10 Temmuz Cuma günü ise cam ürünleri, giyim, ev tekstili ve düzenleyici ürünler raflarda olacak. İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 TEMMUZ 2026
Ayçiçek yağı 5 L - 425 TL
Osmancık pirinç 5 kg - 339 TL
Riviera zeytinyağı 2 L - 475 TL
Siyah zeytin 2 kg - 215 TL
Tam buğday unu 2 kg - 67,50 TL
Mısır & pirinç makarna çeşitleri 400 g - 45 TL
Bulgur çeşitleri 1 kg - 49,75 TL
Beyaz sirke 5 L - 75 TL
Karbonat 1 kg - 55 TL
İyotlu tuz 1,5 kg - 19,50 TL
Lavaş ekmeği 360 g - 35 TL
Kakaolu tahıl gevreği 2x700 g - 189 TL
Mayonez 840 g - 58,50 TL
Ranch sos XL 380 g - 89,50 TL
Pasta süsü 10 g - 20 TL
Kaşık tatlısı 354 g - 99 TL
Baharat çeşitleri - 89,50 TL
Bardak noodle çeşitleri 60 g - 29,75 TL
Şeftali aromalı kolajen 250 g - 399 TL
Limon cheesecake aromalı pirinç kreması 1500 g - 369 TL
Yeşil elma aromalı Pre-Workout / Kreatin 250 g - 299 TL
Protein bar 50 g (Tiramisu) - 59 TL
Protein bar 50 g (Soğuk baklava) - 59 TL
Magnezyum 45 kapsül - 219 TL
Omega 3 45 kapsül - 329 TL
Kakaolu fındık ezmesi 700 g - 228 TL
Sütlü çikolatalı karamel dolgulu bisküvi 185 g - 88 TL
Piknik paketi - 250 TL
Çubuk gofret 125 g - 49 TL
Karabuğday patlağı 100 g - 39 TL
Nohut cipsi 55 g - 49 TL
Ayva lokumu 400 g - 99 TL
Meyve bar 30 g - 45 TL
%0,5 yağlı süt 1 L - 39,50 TL
Yarım yağlı tost peyniri 1500 g - 399 TL
Tam yağlı taze kaşar peyniri 400 g - 229 TL
Rendelenmiş İtalyan makarna peyniri 150 g - 89,50 TL
Labne 3x180 g - 189 TL
Tam yağlı klasik Edirne beyaz peyniri 425 g - 229 TL
Krem peynir 300 g - 72,50 TL
%0,6 yağlı yoğurt 3000 g - 147,50 TL
Süzme yoğurt 400 g - 67,50 TL
Ayran 2 L - 84,50 TL
Ayran 200 ml - 10 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 HAZİRAN
Akülü zemin temizleme makinesi - 159.000 TL
Sürüş motorlu akülü zemin temizleme makinesi - 125.000 TL
Akülü arkadan itmeli zemin temizleme makinesi - 59.900 TL
75 inç 4K Ultra HD Google TV - 47.900 TL
3'ü 1 arada su sebili - 7.900 TL
Kahve köşesi - 3.550 TL
2 kapaklı çok amaçlı kahve köşesi - 2.550 TL
Tek kapaklı raflı çok amaçlı dolap - 2.550 TL
2 kapaklı gardırop - 3.250 TL
2 kapaklı kayar raflı ayakkabılık - 1.750 TL
2 kapaklı çok amaçlı dolap - 2.950 TL
Akülü araba - 39.500 TL
Akülü UTV - 21.500 TL
Kumandalı yüksek hızlı spor araba - 7.900 TL
10 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE
Bez gardırop - 799 TL
Plastik saklama kabı çeşitleri - 45 TL
El havlusu - 69 TL
Yüz havlusu - 109 TL
Kurulama bezi 2'li set - 59 TL
Su emici paspas - 99 TL
Kurutma topu - 139 TL
Kilim (120x180 cm) - 299 TL
Kilim (80x150 cm) - 199 TL
Jüt 4'lü çekmece içi organizer - 219 TL
Jüt organizer kutu - 199 TL
Jüt kapaklı kare kutu - 225 TL
Jüt kapaklı çamaşır sepeti - 329 TL
Sürahi 2 L - 159 TL
Ortadan açılır çöp kovası 10 L - 85 TL
Kare kase seti 3'lü - 139 TL
Pirinç süzgeci - 45 TL
Tuzluk / biberlik seti - 49 TL
Büyük süpürgeli faraş - 105 TL
Dondurucu saklama kabı 1800 ml - 59 TL
Dondurucu saklama kabı 1000 ml - 35 TL
Kavanoz kapağı çeşitleri - 3 TL
Cam kavanoz 1000 cc - 22 TL
Cam kavanoz 660 cc - 16 TL
Cam kavanoz 425 cc - 14 TL
Cam ayaklı dondurmalık 3'lü - 109 TL
Desenli pipetli cam bardak - 175 TL
Cam kupa - 35 TL
Cam çerezlik / tatlı kasesi 3'lü - 135 TL
Su bardağı 3'lü - 149 TL
Meşrubat bardağı 3'lü - 169 TL
Kahve yanı su bardağı 3'lü - 119 TL
Cam çay bardağı 6'lı - 159 TL
Motifli cam kupa - 79 TL
Gravürlü desenli meşrubat bardağı 2'li - 159 TL
Desenli metal tepsi (25x16 cm) - 39 TL
Desenli metal tepsi (31x22 cm) - 49 TL
Plastik ürünler - 55 TL
Katlanır çamaşır selesi - 219 TL
Katlanır su kovası - 159 TL
Bulaşıklık - 109 TL
Kızartma kevgiri - 65 TL
Kapaklı silikon buzluk - 39 TL
Erkek tişört - 329 TL
Erkek deniz şortu - 219 TL
Ev elbisesi - 239 TL
Kadın şort - 269 TL
Erkek şort - 179 TL
Kadın hasır siperlik şapka - 99 TL
Erkek gabardin şort - 389 TL
Kadın kapri (büyük beden) - 329 TL
Erkek şort (büyük beden) - 329 TL
Erkek şort - 269 TL
Çocuk kova şapka - 99 TL
Bebek kova şapka - 99 TL
Bebek kep - 89 TL
Desenli toka çeşitleri - 69 TL
Hasır kol çantası - 329 TL
İç çamaşırı seti - 199 TL
Külot - 79 TL
Büstiyer - 99 TL
Çorap çeşitleri 5'li - 59 TL