Versace, Armani, Abdullah Kiğılı ve Ramsey gibi dünyaca ünlü markalara fason üretim yapan İzmir merkezli Sir Hazır Giyim Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sir Hazır Giyim Tekstil'in konkordato başvurusunu değerlendirerek şirkete 3 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık geçici konkordato mühleti tanıdı. Bu süreçte şirketin mali yapısı ile yeniden yapılandırma planı, konkordato komiserleri tarafından denetlenecek. Davanın bir sonraki duruşması ise 30 Eylül 2026 tarihinde görülecek.

Dünyaca ünlü markalara üretim yapan şirketin mali nedenlerle ikinci kez konkordato sürecine girmesi, sektörde dikkat çekerken şirketin geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA FASON ÜRETİM YAPIYORDU

Temelleri Gaziemir'deki 9 bin metrekarelik üretim tesisinde erkek ceket ve pantolon üretimiyle atılan Sir Hazır Giyim, yıllar içinde büyüyerek Türkiye'nin önde gelen hazır giyim üreticilerinden biri haline geldi. 1967 yılında İzmir'de küçük bir terzi atölyesi olarak kurulan şirket, zamanla üretim kapasitesini artırarak uluslararası markaların tedarikçileri arasına girdi.

Dünyaca ünlü firmalara üretim yapan Türk şirketten konkordato kararı!

2024 yılında düzenlenen Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni'nde gümüş ödüle layık görülen şirket; Armani Collezioni, Versace Collection, Dstrezzed, Brax ve s.Oliver'in yanı sıra Abdullah Kiğılı, Ramsey, KİP Gürmen ve Paulmark gibi markalara üretim gerçekleştirdi. 400'ün üzerinde çalışanı bulunan şirket, ağırlıklı olarak Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyordu.

İKİNCİ KEZ KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Sir Hazır Giyim Tekstil için konkordato süreci ilk değil. Şirket, bünyesindeki Kostüm Giyim ile birlikte 2018 yılında da piyasalardaki finansal sıkışıklık nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuş, mali yapısını yeniden düzenleyerek faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştı.

Dünyaca ünlü firmalara üretim yapan Türk şirketten konkordato kararı!

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