Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören usta oyuncu Gül Onat, sağlık durumuyla ilgili paylaşımlarıyla sevenlerini bilgilendirmeyi sürdürüyor. Kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kazıtan Onat, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Pankreas kanseriyle verdiği mücadeleyle gündeme gelen usta oyuncu Gül Onat, tedavi sürecine ilişkin gelişmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Zorlu tedavi sürecini açık yüreklilikle takipçileriyle paylaşan Onat, son paylaşımıyla bir kez daha gündem oldu.

Kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarını kestirmek zorunda kalan deneyimli oyuncu, yakın dostu ve meslektaşı Ayhan Kavas ile birlikte çektirdiği fotoğrafa kişisel hesabından yer verdi. Onat'ın doğal ve samimi paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Kanserle mücadele eden Gül Onat, saçlarını kazıttı! Son halini paylaştı

"CAN DOSTUM VE KELTOŞ BEN"

Gül Onat, dostu Ayhan Kavas ile verdiği pozu, "Can dostum Ayhan Kavas ve keltoş ben" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Tedavi sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede dikkat çekti.

Kanserle mücadele eden Gül Onat, saçlarını kazıttı! Son halini paylaştı

Paylaşımın ardından sanat camiasından birçok isim ile takipçileri Gül Onat'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sevenleri, usta oyuncuya moral veren ve en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eden çok sayıda destek mesajı paylaştı.

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