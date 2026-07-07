Demet Akalın’dan sevenlerini üzen haber! “Yoruldum” deyip hastalığını açıkladı
Yoğun konser maratonu ve televizyon programıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, çalışma temposunun kendisini zorladığını açıkladı. Bir süredir üst üste sahne alan Akalın, yaşadığı yoğunluk nedeniyle yeni konser tekliflerini kabul etmeme kararı aldığını söyledi.
- Demet Akalın, son dönemde peş peşe konserler ve televizyon programı nedeniyle oldukça yoğun bir süreç geçirdiğini ve kendisini "tükenmişlik sendromunda" olarak tanımladığını ifade etti.
- Mevcut programındaki işler dışında yeni bir projeye sıcak bakmadığını ve "yorgunluğun başka bir seviyesinde" olduğunu dile getirdi.
- Sunuculuğunu üstlendiği televizyon programının sezon finaline yaklaştığını ve kalan 6 bölüm olduğunu belirtti.
- Mevcut çalışma temposunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ve bundan sonra daha kontrollü bir çalışma düzeni oluşturmayı planladığının sinyalini verdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'ta vereceği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hem sağlık durumu hem de iş temposuna ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Akalın, son dönemde yaşadığı yoğun çalışma temposunun kendisini fiziksel ve mental olarak yorduğunu dile getirdi.
Son zamanlarda peş peşe konser verdiğini ve televizyon programı nedeniyle de oldukça yoğun bir süreç geçirdiğini belirten Akalın, esprili bir dille kendisini "tükenmişlik sendromunda" olarak tanımladı.
"YORGUNLUĞUN BAŞKA BİR SEVİYESİNDEYİM"
Artık mevcut programındaki işler dışında yeni bir projeye sıcak bakmadığını söyleyen Demet Akalın, "Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil, gerçekten çok yoruldum. İnsanüstü sayıda konser verdim" ifadelerini kullandı.
Sunuculuğunu üstlendiği televizyon programının da sezon finaline yaklaştığını belirten Akalın, programın tamamlanmasına yalnızca 6 bölüm kaldığını ifade etti.
Mevcut çalışma temposunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını dile getiren ünlü şarkıcı, bundan sonraki süreçte daha kontrollü bir çalışma düzeni oluşturmayı planladığının sinyalini verdi.