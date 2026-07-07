Yoğun konser maratonu ve televizyon programıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, çalışma temposunun kendisini zorladığını açıkladı. Bir süredir üst üste sahne alan Akalın, yaşadığı yoğunluk nedeniyle yeni konser tekliflerini kabul etmeme kararı aldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kıbrıs'ta vereceği konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Hem sağlık durumu hem de iş temposuna ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Akalın, son dönemde yaşadığı yoğun çalışma temposunun kendisini fiziksel ve mental olarak yorduğunu dile getirdi.

Son zamanlarda peş peşe konser verdiğini ve televizyon programı nedeniyle de oldukça yoğun bir süreç geçirdiğini belirten Akalın, esprili bir dille kendisini "tükenmişlik sendromunda" olarak tanımladı.

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"YORGUNLUĞUN BAŞKA BİR SEVİYESİNDEYİM"

Artık mevcut programındaki işler dışında yeni bir projeye sıcak bakmadığını söyleyen Demet Akalın, "Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil, gerçekten çok yoruldum. İnsanüstü sayıda konser verdim" ifadelerini kullandı.

Sunuculuğunu üstlendiği televizyon programının da sezon finaline yaklaştığını belirten Akalın, programın tamamlanmasına yalnızca 6 bölüm kaldığını ifade etti.

Mevcut çalışma temposunun uzun vadede sürdürülebilir olmadığını dile getiren ünlü şarkıcı, bundan sonraki süreçte daha kontrollü bir çalışma düzeni oluşturmayı planladığının sinyalini verdi.

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