Türkiye'de Instagram hesabına erişim engeli getirilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yeni ürün tanıtımıyla yeniden gündeme geldi. Polat, piyasaya sürdüğü makarna sosunun reklamını bu kez yardımcısı Ece'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Çeşme'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Engin Polat'ın kuzeni Can Polat'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmeler gündemindeki yerini koruyor. Olayın ardından sosyal medya hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirilen, bir süre psikolojik tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Dilan Polat, bu kez yakın çevresine ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla yeniden dikkat çekti.

MAKARNA SOSUNU BÖYLE TANITTI

Türkiye'de erişime kapatılan 6,3 milyon takipçili Instagram hesabını kullanamayan Dilan Polat, yeni çıkardığı makarna sosunun tanıtımını yardımcısı Ece'nin Instagram hesabı aracılığıyla gerçekleştirdi. Tanıtım görüntülerinin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, video kısa sürede yayıldı.

Hesabı kapatıldı, çözümü yardımcısında buldu! Dilan Polat’tan reklam hamlesi

HESABINA TÜRKİYE'DEN ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Dilan Polat'ın 6,3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda Türkiye'den erişime kapatılmıştı.

Hesabı kapatıldı, çözümü yardımcısında buldu! Dilan Polat’tan reklam hamlesi

Mahkeme kararında, erişim engeline gerekçe olarak "kamu düzeninin korunması" ve "genel sağlığın gözetilmesi" gösterildi. Kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletilmesinin ardından teknik işlemler tamamlanmış, Meta tarafından söz konusu Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli uygulanmıştı.

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