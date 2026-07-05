Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik destek amacıyla hastaneye kaldırılan Dilan Polat, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz ay İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşanan silahlı saldırının ardından yeniden gündeme geldi.

Saldırıda, koruması ve aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından zor günler geçiren Dilan Polat, olay sonrası psikolojik destek amacıyla hastanede tedavi altına alındı.

TABURCU EDİLDİ

Bir süredir hastanede tedavi gören Polat'ın sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine taburcu edildiği ve evine döndüğü öğrenildi. Engin Polat eşiyle olan fotoğrafını “Umarım evimizin huzuru sana şifa olur” notuyla paylaştı.

Dilan Polat - Engin Polat

KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dilan Polat'ın koruması ve şoförü olarak görev yapan 37 yaşındaki Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını hayatını kaybetmişti. Can Polat'ın, Engin Polat'ın kuzeni olduğu da öğrenilmişti.

Can Polat

Olayın ardından Dilan Polat'ın Instagram hesabına, Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişim engeli getirildi. Kararda, hesabın aile yapısına aykırı içerikler barındırdığı ve müstehcen yayınlara aracılık ettiği gerekçelerine yer verildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Dilan Polat, psikolojik destek amacıyla hastanede tedavi görmeye başlamıştı.

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