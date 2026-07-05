Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan Fred için sürpriz bir gelişme yaşandı. İddiaya göre Brezilyalı yıldız, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından kararını değiştirerek sarı-lacivertli takımda kalmaya karar verdi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından takım içindeki dengeler yeniden şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonunda ayrılması beklenen Fred'in, tecrübeli çalıştırıcının göreve dönüşüyle birlikte kararını değiştirdiği öne sürüldü.

Fred

KALMA KARARI ALDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, daha önce İsmail Kartal ile birlikte çalışan Brezilyalı orta saha oyuncusu, deneyimli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Haberde, Fred'in yeni sezonda da sarı-lacivertli formayı giymek istediği ifade edildi.

Fred

KAMPIN ÖNE ÇIKAN İSMİ

Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen sezon öncesi kampta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Fred'in, yeni sezonda orta saha rotasyonunun kilit isimlerinden biri olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon takımın en istikrarlı oyuncuları arasında gösterilen deneyimli futbolcunun, İsmail Kartal yönetiminde yeniden önemli sorumluluk üstleneceği belirtiliyor.

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