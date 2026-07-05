Birikimlerini yalnızca altın ve dövizde değerlendiren yatırımcılar, farklı yatırım araçlarını da merak ediyor. Portföyü çeşitlendirmek isteyenler için yatırım fonları, hisse senetleri ve kira sertifikaları, risk dağılımı ve uzun vadeli yatırım stratejileri açısından öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor.

Katılım bankacılığı kapsamında sunulan faizsiz yatırım çözümleri, altın ve dövize alternatif arayan yatırımcılar için farklı seçenekler sunuyor. Katılım esaslı yatırım fonları, kira sertifikaları ve katılım finans ilkelerine uygun hisse senedi yatırımları, portföyünü çeşitlendirmek ve uzun vadeli bir yatırım planı oluşturmak isteyenlerin tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor.

ALTIN VE DÖVİZE ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI

Altın ve döviz, Türkiye'de uzun yıllardır yatırımcıların en çok tercih ettiği araçlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, yatırım portföyünün tek bir varlık grubuna bağlı kalmaması amacıyla farklı finansal ürünler de değerlendirilebiliyor. Katılım finans sisteminde sunulan yatırım fonları, kira sertifikaları ve katılım esaslı hisse senedi yatırımları, bu alternatifler arasında bulunuyor.

Portföy çeşitlendirmesi, farklı yatırım araçlarının aynı portföyde yer almasını sağlayarak riskin tek bir yatırım aracında yoğunlaşmasını önlemeyi amaçlıyor. Katılım finans ilkelerine uygun yatırım ürünleri de yatırımcıların farklı risk ve getiri beklentilerine göre değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

Altın ve dövize alternatif yatırım araçları

Yatırım fonları, birçok yatırımcının tasarruflarının profesyonel portföy yönetim şirketleri tarafından belirlenen yatırım stratejileri doğrultusunda değerlendirilmesini sağlayan kolektif yatırım araçlarıdır. Fon portföyleri, izahnamelerinde belirtilen yatırım politikalarına uygun şekilde oluşturulur ve yatırımcılar fon katılma payları aracılığıyla bu portföye ortak olur.

Katılım esaslı hisse senedi yatırımları ise katılım finans kriterlerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin paylarına yatırım yapılmasını kapsıyor. Hisse senedi sahibi olan yatırımcılar, şirketlerin piyasa değerindeki değişimlerden etkilenirken, şirketlerin kâr dağıtımı yapması halinde temettü gelirinden de pay alabiliyor.

Altın ve dövize alternatif yatırım araçları

Kira sertifikaları ise belirli bir varlığa veya projeye dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları arasında yer alıyor. Yatırımcılar, dayanak varlıklardan elde edilen gelirlerden pay alırken, vade sonunda sertifikanın şartlarına göre anapara ödemesi gerçekleştirilir. Katılım finans sisteminde faizsiz yatırım araçlarından biri olarak değerlendirilen kira sertifikaları, en çok tercih edilen alternatif yatırım araçlarından biridir.

PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Portföy çeşitlendirmesi, farklı yatırım araçlarının aynı portföyde değerlendirilmesiyle riskin tek bir varlık üzerinde yoğunlaşmasını azaltmayı amaçlar. Bu yaklaşım, yatırımcıların farklı piyasa koşullarına karşı daha dengeli bir portföy oluşturmasına katkı sağlayabilir.