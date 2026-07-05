Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesinde Dorgeles Nene ve Diego Carlos'un son durumunu açıkladı. Tedavisi planlandığı şekilde ilerleyen Nene kamp kadrosuna dahil edilirken, Diego Carlos'un ise sağlık kontrollerinin ardından Avusturya'da takıma katılacağı duyuruldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampı öncesinde iki önemli futbolcusuyla ilgili peş peşe açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, tedavisi devam eden Dorgeles Nene'nin kamp kadrosuna dahil edildiğini duyururken, Diego Carlos'un ise sağlık kontrollerinin ardından takıma katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe sezon öncesi kampı

NENE KAMP KADROSUNA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe, bir süredir Fransa'da tedavi gören Dorgeles Nene'nin sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Fransa'da tedavi sürecini sürdüren futbolcumuz Dorgeles Nene'nin, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi üzerine sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda Avusturya kamp kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir. Futbolcumuz, teknik heyetimizin belirlediği program doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecektir."

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi karşılaşmada görev yapan 23 yaşındaki Malili futbolcu, 11 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımın hücum hattına önemli katkı sağlamıştı.

Dorgeles Nene

DIEGO CARLOS DA AVUSTURYA'DA TAKIMA KATILACAK

Sarı-lacivertli kulüp, bir diğer açıklamasını ise Diego Carlos hakkında yaptı. İlk etap kamp çalışmalarında yer almayan tecrübeli stoperin, planlanan sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından Avusturya kampına katılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürmek üzere bugün Avusturya'ya hareket edecektir. Futbolcumuz Diego Carlos, planlanan sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampına katılarak çalışmalarına başlayacaktır."

Diego Carlos

33 yaşındaki Brezilyalı stoper, geride kalan sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Como'da kiralık olarak geçirdi. Deneyimli savunmacı, İtalyan temsilcisinde 31 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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