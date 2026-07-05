Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlara karşı halk plajlarıyla ekonomik bir alternatif getirdi. Bodrum'da bazı özel işletmelerde otopark 3 bin, lahmacun 2 bin 500 lirayı bulurken, bakanlık tesislerinde giriş ücretsiz sağlanıyor. Vatandaşlar bu plajlarda tüm gün otoparka 120 TL, lahmacuna 125 TL, şezlonga 400 TL ve hamburgere 450 TL ödüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tatil beldelerinde artan fiyatlara karşı vatandaşlara ekonomik tatil yapma imkanı sunan halk plajı projesini sürdürüyor. Hayata geçirilen bu proje ile Türkiye’nin en yoğun turizm merkezlerinde, maliyet kaygısı yaşamadan deniz turizminden faydalanılabilmesi için yeni bir hizmet modeli ortaya konuyor.

Özellikle yaz aylarında özel işletmelerin uyguladığı yüksek fiyatlarla gündeme gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde, bakanlığa ait tesisler belirgin bir fiyat farkı oluşturuyor. Bölgedeki bazı özel işletmelerde otopark ücretleri 1800 ile 3 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. İşletmelerdeki bir lahmacunun fiyatı 2 bin 500 liraya kadar çıkarken, Türkbükü’ndeki halk plajı ise ekonomik bir alternatif olarak faaliyet gösteriyor.

Bakanlıktan halk plajı hamlesi! Giriş bedava, lahmacun 125 lira

OTOPARK 120, LAHMACUN 125 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde işletilen plajlara giriş için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Duş ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlar da ücretsiz olarak karşılanıyor. Tesis içindeki fiyatlandırmalar ise tüm gün otopark kullanımı için 120 lira, lahmacun için 125 lira, hamburger için 450 lira ve isteğe bağlı şezlong kiralama bedeli için 400 lira olarak uygulanıyor.

ÜÇ İLDE TOPLAM 20 LOKASYON

Halk plajları projesi halihazırda turizm hareketliliğinin en yüksek olduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında konumlanmış durumda. Güncel verilere göre, bakanlık tarafından işletilen plajların 14’ü Antalya’da, 5’i Muğla’da ve 1’i İzmir’de olmak üzere toplam 20 farklı noktada tatilcilere hizmet sunuyor.

Bakanlıktan halk plajı hamlesi! Giriş bedava, lahmacun 125 lira

PROJE YENİ İLLERE GENİŞLETİLİYOR

Bakanlık, bu hizmet modelini yalnızca güney ve batı sahilleriyle sınırlı tutmayarak Türkiye'nin diğer bölgelerine de taşımayı planlıyor. Bu strateji doğrultusunda, 2026 yılının sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz bölgelerinde üç yeni halk plajının daha faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

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KAPSAMLI SOSYAL DONATILAR VE ORTAK ALANLAR

Hizmete sunulan plajlarda sadece deniz ve yeme-içme imkanı değil, aynı zamanda çeşitli sosyal donatılar da bulunuyor. Ziyaretçilerin kullanımı için tesis alanlarında soyunma kabinleri, bebek bakım odaları, çocuk oyun parkları, spor alanları ve mescitler gibi farklı ihtiyaçlara yönelik bölümler yer alıyor.

Bakanlıktan halk plajı hamlesi! Giriş bedava, lahmacun 125 lira

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK ALTYAPISI

Projenin hayata geçirildiği alanlarda fiziki altyapı standartları, dezavantajlı grupların ihtiyaçları gözetilerek tasarlanıyor. Engelli bireylerin plaj alanından, denizden ve tesis içerisindeki diğer tüm hizmetlerden herhangi bir zorluk yaşamadan faydalanabilmesi için gerekli mimari düzenlemeler sağlanıyor.

Tesislerde uygulanan uygun fiyat politikasının yanı sıra, çevre temizliği ve kalite standartları da uluslararası kriterlere göre denetleniyor. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren 20 halk plajından 12'si, su kalitesi ve çevre yönetimi gibi şartları sağladığını belgeleyen uluslararası Mavi Bayrak statüsüne sahip bulunuyor.

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