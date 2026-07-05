Fiat, Temmuz ayı fiyat listesini güncelledi. Temmuz ayı boyunca geçerli olacak listede 2026 model yılına sahip tüm araçlara yine zam yapıldı. Haziran ayının sonunda son kez banttan inen Egea modelinde de hem zam hem indirim kampanyaları bulunuyor. İşte model model tüm Fiat fiyat listesi…

Türkiye’nin en çok satılan ve tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Egea, Haziran ayının sonunda banttan son kez indi. Üretimi sona eren Egea’nın Temmuz ayı fiyatları açıklandı.

Yılın ilk yarısında Haziran ayına kadar fiyatlarına zam yapan marka Temmuz ayında da fiyatları bir miktar yukarı çekti. İşte 2026 model yılıyla satışta olan Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, modellerinin güncel fiyatları ve indirim kampanyaları…

MODEL HAZİRAN KAMPANYALI FİYAT (TL) TEMMUZ KAMPANYALI FİYAT (TL) FARK Fiat Egea Sedan 1.389.900 1.369.900 -20.000 Fiat Egea Cross 1.749.900 1.780.500 30.600 Fiat Grande Panda 1.440.000 1.465.000 25.000 Fiat 600 1.834.900 1.854.900 20.000 Fiat 500e 2.149.900 2.249.900 100.000 Fiat Topolino 594.900 594.900 0

Fiat Egea Sedan

İNDİRİM KAMPANYALARI

Fiat, 2026 yılı Temmuz ayına özel neredeyse tüm modellerinde nakit alımlarda indirim kampanyaları uyguluyor. Egea Sedan’da modele göre 145.000 TL’ye ve Egea Cross’ta ise 100.000 TL’lik indirim bulunuyor. Grande Panda’nın elektrikli versiyonlarında 150.000 bin TL’ye ve Topalino’da 90.000 TL’ye varan İndirimler var.



İşte model model tüm Fiat araçlarının Temmuz 2026 yılı liste ve kampanyalı fiyatları…

Egea Sedan Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP GSR Easy Manuel Dizel 1.499.900 1.369.900 -130.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Easy Otomatik Dizel 1.859.900 1.759.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Urban Manuel Dizel 1.599.900 1.459.900 -140.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Urban Otomatik Dizel 1.951.900 1.851.900 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP GSR Lounge Manuel Dizel 1.674.900 1.529.900 -145.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Lounge Otomatik Dizel 2.021.900 1.921.900 -100.000

Egeada hem zam hem indirim! Fiat Temmuz 2026 fiyat listesini açıkladı

Egea Cross Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Motor Donanım Şanzıman Yakıt Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Street Otomatik Dizel 1.880.500 1.780.500 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Urban Otomatik Dizel 1.950.500 1.850.500 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Lounge Otomatik Dizel 2.020.500 1.920.500 -100.000 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ Limited Otomatik Dizel 2.090.500 1.990.500 -100.000

Egeada hem zam hem indirim! Fiat Temmuz 2026 fiyat listesini açıkladı

Grande Panda 2026 Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2026 1.609.900 1.465.000 -144.900 83 kW / 113 HP – 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli 2025 1.539.900 1.390.000 -149.900 1.2 MHEV 110 HP eDCT Icon Otomatik Hibrit 2025 1.669.900



1.2 MHEV 110 HP eDCT La Prima Otomatik Hibrit 2025 1.789.900





Egeada hem zam hem indirim! Fiat Temmuz 2026 fiyat listesini açıkladı

Topalino Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) Topolino 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 684.900 594.900 -90.000 Plus Plus 5.4 kWh Otomatik/8 HP Otomatik Elektrikli 2026 709.900 619.900 -90.000

Egeada hem zam hem indirim! Fiat Temmuz 2026 fiyat listesini açıkladı

Fiat 600 güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Nakit Kampanyalı Fiyatı (TL) İndirim (TL) BEV La Prima 54 kWh Otomatik Elektrikli 2025 1.989.900 1.854.900 -135.000

Egeada hem zam hem indirim! Fiat Temmuz 2026 fiyat listesini açıkladı

Fiat 500e güncel fiyat listesi

Versiyon Şanzıman Yakıt Model Yılı Liste Fiyatı (TL) Cabrio La Prima 87 kW / 118 HP – 42 kWh Otomatik Elektrikli 2025 2.249.900

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