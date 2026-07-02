Yıllardır Türkiye otomobil pazarının zirvesinde yer alan Fiat Egea için üretim dönemi resmen sona erdi. Bursa'daki TOFAŞ fabrikasında son Fiat Egea'nın banttan inmesiyle birlikte, hem Türk otomotiv sanayisi hem de milyonlarca sürücü için bir dönem kapandı. Peki Fiat Egea neden üretimden kaldırıldı, yerine hangi model gelecek?

Türkiye otomotiv tarihine damga vuran Fiat Egea'nın üretimi resmen sona erdi. 2015 yılında tanıtılan ve 2016'dan itibaren Türkiye yollarına çıkan model, 11 yıllık üretim sürecinin ardından Bursa'daki TOFAŞ fabrikasında son kez üretim bandından indi.

Sedan, Hatchback, Cross ve Station Wagon gövde seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fiat Egea, uygun fiyatı, düşük işletme maliyetleri ve zengin donanım seçenekleri sayesinde yıllarca Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu.

İlk olarak 2025 yılının sonunda üretimin sonlandırılması planlansa da piyasadan gelen yoğun talep ve planlamalar sonucunda Haziran’ın son gününe kadar devam edildi.

Üretim resmen sonlandırıldı! Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea için veda vakti

HEP LİDER KALDI

Fiat Egea, satışa sunulduğu ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Özellikle filo müşterileri ve bireysel kullanıcıların yoğun talebi sayesinde uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok satan otomobili unvanını korudu.

Model, yalnızca iç pazarda değil, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede farklı isimlerle de satışa sunuldu. Uygun maliyetli üretim yapısı ve geniş motor seçenekleri sayesinde Fiat'ın en başarılı küresel modellerinden biri olmayı başardı.

Üretim resmen sonlandırıldı! Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea için veda vakti

İKİNCİ ELDE UZUN YILLAR EGEA DÖNEMİ DEVAM EDECEK

Sıfır kilometre üretimi sona ermiş olsa da Fiat Egea'nın Türkiye yollarındaki varlığı uzun yıllar devam edecek. Milyonlarca adetlik üretim hacmi ve güçlü yedek parça ağı sayesinde modelin ikinci el pazarındaki popülerliğini koruması bekleniyor.

Özellikle uygun bakım maliyetleri ve yüksek parça bulunabilirliği, Egea'yı önümüzdeki yıllarda da ikinci el otomobil pazarının en çok tercih edilen modellerinden biri haline getirmeye devam edecek.

Üretim resmen sonlandırıldı! Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea için veda vakti

ÜRETİM NEDEN SONA ERDİ?

Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesinde modelin hayat döngüsünü tamamlamasının yanı sıra Stellantis'in yeni ürün stratejisi etkili oldu. Otomotiv sektöründe elektrifikasyonun hız kazanması ve yeni nesil platformlara geçiş süreciyle birlikte Tofaş'ın Bursa fabrikası da yeni modeller için hazırlanmaya başladı.

YERİNE HANGİ MODEL GELECEK?

Tofaş'ın Bursa fabrikasında önümüzdeki dönemde Stellantis çatısı altındaki yeni nesil hafif ticari araçlar ve farklı modellerin üretimine hazırlanıldığı biliniyor. Fiat Egea'nın doğrudan bir halefinin gelip gelmeyeceği ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

Ancak sektör kaynakları, fabrikanın önümüzdeki yıllarda Stellantis'in küresel üretim planlarında önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtiyor.

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