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Dünya

ABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde

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ABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
Fotoğraf Başlığı ABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanına giriyor!

ABD'nin mühimmat kısıtlamalarını esnetmeye hazırlanmasıyla Avrupa'nın füze sistemlerinde yeni bir dönem başlıyor. Uzun menzilli caydırıcılık açığını kapatmaya çalışan Almanya öncülüğündeki Avrupa ülkelerinin gündeminde ise Türk füzeleri var.

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ABD yönetimi, Amerikan üretimi roket ve füzelerin Avrupa menşeili fırlatma sistemlerinde kullanılmasına izin vermeyi değerlendiriyor.

Euractiv, ABD'nin mühimmatlarını yalnızca HIMARS ve M270 gibi kendi sistemleriyle sınırlandıran uzun soluklu politikasını esnetmeye hazırlandığını öğrendi.

Washington’ın radikal kararı, muhtemel bir kriz anında NATO müttefiklerinin mühimmat paylaşımı önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldıracak.

ABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanına giriyor!
Başlık ResmiABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanına giriyor!

MÜHİMMAT PAYLAŞIMINDAKİ ENGELLER AŞILIYOR

Soğuk Savaş sonrası dönemde roket topçu filolarını küçülten Avrupalı ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte derin vuruş kabiliyetlerini yeniden artırma yarışına girdi. Ancak bu süreçte ortaya çıkan en büyük sorun "birlikte çalışabilirlik" ve mühimmat uyumsuzluğu oldu.

Estonya, Polonya, İtalya ve Romanya gibi ülkeler ABD yapımı HIMARS sistemini tercih ederken, Almanya, Fransa, Danimarka, İspanya ve Yunanistan ise İsrail-Alman ortak yapımı Euro-PULS fırlatıcılarına yöneldi. Mevcut kısıtlamalar nedeniyle ABD’nin MLRS mühimmat ailesi (MFOM) yalnızca onaylı Amerikan sistemlerinden ateşlenebiliyordu. Yeni kararla birlikte, Euro-PULS gibi Avrupa merkezli sistemlerin Amerikan füzelerini ateşlemesine teknik ve siyasi onay verilmesi planlanıyor. Washington yönetimi ayrıca savunma sanayii entegrasyonu kapsamında ATACMS taktik füzelerinin ilk kez ABD dışında, Almanya’da üretilmesine yönelik planlara da onay verdi.

ABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde
Başlık ResmiABD kuralları esnetti! Türk füzeleri Avrupa kalkanının gündeminde

AVRUPA'NIN FÜZE AÇIĞI

Avrupa'nın uzun menzilli füze ve roket topçusunda yaşadığı kriz, Almanya'yı Türk savunma sanayiine yöneltmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan Tomahawk füzelerini çekme kararının ardından Berlin yönetimi, caydırıcılık açığını kapatmak için Türkiye üretimi füzeleri gündemine aldı.

Alman Welt gazetesine yansıyan bilgilere göre Berlin, Türkiye'nin SAHA İstanbul fuarında tanıttığı 6 bin kilometre menzilli "Yıldırımhan" ve hipersonik "Tayfun Blok-4" füzelerini envanterine katmak için temaslarını sürdürüyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın AB’nin ortak fonu (SAFE) üzerinden Türk silahı alınmasını engelleme çabalarına karşı Almanya, doğrudan ikili anlaşma veya "istekli Avrupa ülkeleri koalisyonu" modellerini masada tutuyor. ABD askerlerinin Almanya'daki Ramstein Üssü'nden çekilip Romanya'ya nakledilmesi sürecinde Berlin, savunma kalkanındaki boşluğu Türk teknolojisiyle doldurmayı hedefliyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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