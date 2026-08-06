ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, Camp David’deki Kabine zirvesinde İran savaşında yaşanan füzeler ve mühimmat stoklarındaki kritik erime nedeniyle hararetli bir tartışma yaşadığı öne sürüldü.

The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Savunma Bakanı Pete Hegseth, Camp David’de düzenlenen Kabine toplantısının marjında karşı karşıya geldi.

İran savaşı ve askeri stokların durumu hakkında kendisine yanlış bilgi verildiğini belirten Trump, mühimmat krizinin daha önce "çözüldüğü" yönünde bilgilendirildiğini vurgulayarak Hegseth’ten hesap sordu.

Trump ile Savunma Bakanı Hegseth birbirine girdi! ABD ordusunda füze stoku bitti

İran’a karşı askeri operasyonların en ateşli savunucularından biri olan Hegseth ise stoklardaki eksiklik ve bilgilendirme hatası konusunda yardımcısı Stephen Feinberg’i suçladı.

The Washington Post’un haberine göre, Başkan Donald Trump, füze stoklarındaki tükeniş ve füze kıtlığı konusunda Savunma Bakanı Pete Hegseth’ten hesap sordu.

Trump ile Savunma Bakanı Hegseth birbirine girdi! ABD ordusunda füze stoku bitti

SALDIRILAR İPTAL EDİLDİ, STOKLAR SIFIRLANDI

Özellikle uzun menzilli güdümlü füzeler ile Patriot ve THAAD hava savunma füzelerindeki eksikliğin, Trump’ın İran’a yönelik planlanan yeni hava operasyonlarını askıya almasındaki ana etken olduğu daha önce de defalarca dile getirilmişti. Çatışmaların ilk haftalarından bu yana 850’den fazla Tomahawk ve 1.300’ü aşkın taktik balistik füzenin kullanıldığı, Ukrayna'nın da talep ettiği ATACM stoklarının ise tükenme noktasına geldiği ifade edildi.

Yaşanan kriz karşısında kendisini savunan Savunma Bakanı Hegseth’in, eksik bilgilendirme konusunda Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg’i işaret ettiği iddia edildi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt ve Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise iddiaları kesin bir dille yalanlayarak haberin gerçeği yansıtmadığını paylaştı.

SAVUNMA HATTI TEHLİKEDE

ABD ordusunun Orta Doğu'daki yoğun mühimmat harcaması küresel dengeleri de etkiliyor. Savunma stoklarının erimesi nedeniyle Ukrayna’ya sağlanan hava savunma desteğinin durma noktasına geldiği, ABD ordusunun ise yaklaşan tehditlere karşı füze kullanma prosedürlerini değiştirmek zorunda kaldığı bilgisine dikkat çekildi.

Öte yandan Pentagon’un stokları yenilemek için talep ettiği 67 milyar dolarlık ek bütçe ve 1,5 trilyon dolarlık rekor savunma bütçesi teklifinin Kongre’deki siyasi tıkanıklık nedeniyle onaylanamadığı, yeni füze üretimlerinin ise en az iki yıl süreceği vurgulandı.

Trump ile Savunma Bakanı Hegseth birbirine girdi! ABD ordusunda füze stoku bitti

VANCE: İRAN İLE MÜZAKERELER ZORLU GEÇECEK

Askeri kanatta bu kriz yaşanırken, diplomatik cepheden de sürecin uzayacağına dair uyarılar geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News’a yaptığı açıklamada, Tahran’ın "parçalanmış" iç yapısı nedeniyle müzakerelerin oldukça zorlu ve sancılı geçeceğini söyledi.

İran yönetiminde savaşın sona ermesini isteyen üst düzey yetkililerin yanı sıra çatışmanın sürmesini savunan radikal unsurların da bulunduğuna dikkati çeken Vance, Washington’ın bu karmaşık süreçte askeri, ekonomik ve diplomatik tüm imkanları kullanacağını ifade etti. Vance, kaotik yapının çözülmesinin zaman alacağını ve nihai bir anlaşmaya varmanın kolay olmayacağını kabul etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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