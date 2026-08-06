Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe, Avusturya'da manşetlerde: Sturm Graz ilk maçta ezildi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe, Avusturya'da manşetlerde: Sturm Graz ilk maçta ezildi

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Avusturya basını, temsilcimizin etkili performansıyla birlikte Chobani Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarın oluşturduğu atmosferi ön plana çıkardı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı skor elde etti. Avusturya basını, Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle deviren Fenerbahçe'nin maçına geniş yer ayırdı.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz'a konuk olacak.
Başlık ResmiFenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz'a konuk olacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'ye Oosterwolde'den kötü haber! İlk açıklama geldi

"STRUM GRAZ'A İSTANBUL'DA DARBE"

NTV Spor'un aktardığına göre; Sport Orf'taki maç haberinde, “Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Sturm Graz'ın Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'da bir darbe aldı. Avusturya ikincisi, üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 mağlup oldu. Sturm maçta hiçbir zaman üstünlük kuramadı ve önümüzdeki salı günü Graz'da oynanacak rövanş maçında performansında önemli bir iyileşme göstermesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.

"GRAZ MÜCADELEYE GİRMEKTE ZORLANDI"

Kurier, “Sturm, İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Graz, teknik ve taktik açıdan güçlü, yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'unkinden 6 kat daha yüksek olan Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı” şeklinde maçı okuyucularına aktardı.

Mason Greenwood
Başlık ResmiMason Greenwood

"STRUM GRAZ'IN İSTEDİĞİ OLMADI"

Kicker Avusturya'da yer alan maç haberinde, “Fenerbahçe, Talisca'nın erken golüyle öne geçti ve Greenwood da devre arasından önce bir gol daha ekledi. Sturm zaman zaman iyi bir mücadele sergiledi ancak skor, onların üstünlüğünü doğru bir şekilde yansıttı" analizi yapıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Sturm Graz
SPOR

Sturm Graz'dan Fenerbahçe itirafı: "Mümkün değil"

"FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI"

Sky Sports Avusturya, “Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağının ilk maçında, Avusturya ikincisi Sturm Graz'a karşı üstünlüğünü kanıtladı. Maçın ezici favorisi Fenerbahçe'de, Talisca ve yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood golleri kaydetti. Böylece Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avusturya kulüpleriyle oynadığı 9'uncu karşılaşmasında da yenilgisizliğini sürdürdü" değerlendirmesini yaptı.

"KAZAN GİBİ ATMOSFERİN ETKİSİNİ HİSSETTİLER"

Die Presse, maça ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Fabio Ingolitsch'in takımı, 10'uncu dakikaya kadar derin bir savunma bloğuyla boşlukları etkili bir şekilde kapattı. Ardından Talisca, ceza sahası kenarından uzak köşeye güçlü bir şut gönderdi. Nathan Ake, N'Golo Kante, Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve diğerlerinin ilk çeyrek saatte yüzde 85'lik topa sahip olma oranı çok şey anlatıyordu. Graz ekibi, maçın başlama düdüğüyle birlikte yükselen sağır edici yuhalama korosuyla adeta bir kazan gibi olan atmosferin tüm etkisini hissetti.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ "

laola1'de yer alan haberde ise "Sturm Graz'ın İstanbul'da kazandığı hiçbir şey olmadı. Sturm, maçın başlarında Fenerbahçe karşısında ezildi; ikinci yarıda çok daha iyi bir performans sergileyen Graz takımı, teselli golü bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, maçın başından itibaren çok daha güçlü bir takım olduğunu kanıtladı" denildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'de 'Sakın ha' dedirten 2 yıldız: Rıdvan Dilmen maç sonu isim verdi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu! ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu! ÖZYES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Kaydet
Nilda Müge cinayeti kamerada! Katil eski sevgili sabıkalı çıktı
Nilda Müge cinayeti kamerada! Katil eski sevgili sabıkalı çıktı
Kaydet
Trump ile Savunma Bakanı Hegseth birbirine girdi! ABD ordusunda füze stoku bitti
Trump ile Savunma Bakanı Hegseth birbirine girdi! ABD ordusunda füze stoku bitti
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.