Fenerbahçe, Avusturya'da manşetlerde: Sturm Graz ilk maçta ezildi

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Avusturya basını, temsilcimizin etkili performansıyla birlikte Chobani Stadyumu'nda sarı-lacivertli taraftarın oluşturduğu atmosferi ön plana çıkardı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi avantajlı skor elde etti. Avusturya basını, Sturm Graz'ı Anderson Talisca ve Mason Greenwood'un golleriyle deviren Fenerbahçe'nin maçına geniş yer ayırdı.

Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz'a konuk olacak.

"STRUM GRAZ'A İSTANBUL'DA DARBE"

NTV Spor'un aktardığına göre; Sport Orf'taki maç haberinde, “Sturm'un Fenerbahçe karşısında hiçbir şansı yoktu. Sturm Graz'ın Şampiyonlar Ligi hedefi, İstanbul'da bir darbe aldı. Avusturya ikincisi, üçüncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'ye İstanbul'da 2-0 mağlup oldu. Sturm maçta hiçbir zaman üstünlük kuramadı ve önümüzdeki salı günü Graz'da oynanacak rövanş maçında performansında önemli bir iyileşme göstermesi gerekecek" ifadeleri yer aldı.

"GRAZ MÜCADELEYE GİRMEKTE ZORLANDI"

Kurier, “Sturm, İstanbul'da Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Graz, teknik ve taktik açıdan güçlü, yıldızlarla dolu ve piyasa değeri Sturm'unkinden 6 kat daha yüksek olan Fenerbahçe karşısında mücadeleye girmekte bile zorlandı” şeklinde maçı okuyucularına aktardı.

Mason Greenwood

"STRUM GRAZ'IN İSTEDİĞİ OLMADI"

Kicker Avusturya'da yer alan maç haberinde, “Fenerbahçe, Talisca'nın erken golüyle öne geçti ve Greenwood da devre arasından önce bir gol daha ekledi. Sturm zaman zaman iyi bir mücadele sergiledi ancak skor, onların üstünlüğünü doğru bir şekilde yansıttı" analizi yapıldı.

"FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KANITLADI"

Sky Sports Avusturya, “Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi eleme turunun üçüncü ayağının ilk maçında, Avusturya ikincisi Sturm Graz'a karşı üstünlüğünü kanıtladı. Maçın ezici favorisi Fenerbahçe'de, Talisca ve yaz transfer döneminde Marsilya'dan transfer edilen Mason Greenwood golleri kaydetti. Böylece Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Avusturya kulüpleriyle oynadığı 9'uncu karşılaşmasında da yenilgisizliğini sürdürdü" değerlendirmesini yaptı.

"KAZAN GİBİ ATMOSFERİN ETKİSİNİ HİSSETTİLER"

Die Presse, maça ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Fabio Ingolitsch'in takımı, 10'uncu dakikaya kadar derin bir savunma bloğuyla boşlukları etkili bir şekilde kapattı. Ardından Talisca, ceza sahası kenarından uzak köşeye güçlü bir şut gönderdi. Nathan Ake, N'Golo Kante, Marco Asensio, Matteo Guendouzi ve diğerlerinin ilk çeyrek saatte yüzde 85'lik topa sahip olma oranı çok şey anlatıyordu. Graz ekibi, maçın başlama düdüğüyle birlikte yükselen sağır edici yuhalama korosuyla adeta bir kazan gibi olan atmosferin tüm etkisini hissetti.

"FENERBAHÇE ÇOK GÜÇLÜ "

laola1'de yer alan haberde ise "Sturm Graz'ın İstanbul'da kazandığı hiçbir şey olmadı. Sturm, maçın başlarında Fenerbahçe karşısında ezildi; ikinci yarıda çok daha iyi bir performans sergileyen Graz takımı, teselli golü bulmakta zorlandı. Fenerbahçe, maçın başından itibaren çok daha güçlü bir takım olduğunu kanıtladı" denildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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