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Spor

Fenerbahçe'de 'Sakın ha' dedirten 2 yıldız: Rıdvan Dilmen maç sonu isim verdi

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Fenerbahçe'de 'Sakın ha' dedirten 2 yıldız: Rıdvan Dilmen maç sonu isim verdi

Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 yenerek, Avusturya'daki rövanç öncesi büyük avantaj elde etti. Yorumculuk yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin 2 yıldızından övgüyle bahsetti.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabakayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fransız orta saha N'Golo Kante ve Brezilyalı hücumcu Anderson Talisca'ya ayrı parantez açtı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Andersonn Talisca ve Mason Greenwood kaydetti.
Başlık ResmiFenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Andersonn Talisca ve Mason Greenwood kaydetti.

BEŞ ÜZERİNDEN 5 YILDIZ VERDİ

63 yaşındaki yorumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Alkışlar. Evet, takımımızın kalitesi rakibimizden çok daha yüksek ama günümüz futbolunda en az rakip kadar koşmazsan, mücadele etmezsen kadro kalitene rağmen başarılı olamazsın! Tıpkı geçen sezon olduğu gibi! Rakibin kadar koşar, mücadele edersen rakibine hem oyun, hem de skor olarak üstünlük sağlarsın! Tıpkı bu akşamki gibi! 98 dk. boyunca konsantrasyon üst düzeyde! Bireysel performans bayağa iyi! Takımın geneli çok iyi oynadı! Rakip analizi de çok iyi yapılmış (geniş alan arayan takım) tabii ki çok çok tecrübeli 2 stoper var! Merkez orta saha Kante ve Guendouzi iyi oynayınca! Son 2 maç 6 gol atan rakip pozisyona dahi giremedi! Skrinıar ve Kante, 5 üzerinden 5 yıldızlık maç çıkardılar!

N'Golo Kante yüksek maliyeti sebebiyle tartışma konusu olmuştu.
Başlık ResmiN'Golo Kante yüksek maliyeti sebebiyle tartışma konusu olmuştu.
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"TALISCA VE KANTE'YE TEBRİKLER"

Rıdvan Dilmen, "Oyuncu değişikliğinin dakikaları ve isimleri de çok doğruydu! Bu da İsmail Kartal'ın oyunu iyi okumasından kaynaklanıyor tabii ki! Böyle olunca da taraftar yılların verdiği özlemle coşkulu oluyor! Üç resmi maça baktığımızda belki de gönderilmeyi düşünülen 23 yabancıdan ilk sıralarda olan Talisca ve Kante 'sakın ha!' dedirtti! Tebrikler" değerlendirmesinde bulundu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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