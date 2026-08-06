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Spor

Sturm Graz'ın hocası neye uğradığını şaşırdı: "Biz de insanız"

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Sturm Graz'ın hocası neye uğradığını şaşırdı:

Fenerbahçe'ye mağlup olan Sturm Graz'da Teknik Direktör Fabio Ingolitsch, Kadıköy'deki atmosferin kendilerine büyük zorluk çıkardığını belirterek "Buradaki atmosfer, buradaki ses... Bizler de insanız. Sahadaki o gürültüyü, o baskıyı hissedince oyuncuların normal bir oyun sergilemesi beklenemezdi." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Sturm Graz'da Teknik Direktör Fabio Ingolitsch, sarı-lacivertlilerin etkili oyuncularına karşı koyamadıklarını söyledi.

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"BİZLER DE İNSANIZ"

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Buradaki atmosfer, buradaki ses... Bizler de insanız. Sahadaki o gürültüyü, o baskıyı hissedince oyuncuların normal bir oyun sergilemesi beklenemezdi. Fenerbahçe gibi güçlü bir takıma karşı burada oynamak kolay değildi. Fenerbahçe, güçlü oyuncularıyla sonuca gitmesini bildi. İlk yarıda yenik duruma düştük. Bunu ikinci yarıda değiştirmeyi planladık fakat planladığımız şekilde olmadı. Fenerbahçe'nin güçlü oyuncuları buna fırsat vermedi. İstediğimiz oyunu sahada gösteremedik ve maalesef kaybettik." ifadelerini kullandı.

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"TALİSCA'YI DURDURMAK KOLAY DEĞİL"

Fenerbahçe deplasmanında zorlu bir atmosfer olduğunu aktaran Ingolitsch, şunları kaydetti:

"İkinci karşılaşmada ev sahibi olarak kendi sahamızda seyircimiz önünde oynayacağımız maçta bu avantajları kendi lehimize kullanacağız. Biz de seyircinin ve kendi sahamızın verdiği avantajlarla mümkünse ilk yarıyı önde bitirip daha sonra ikinci golü bulup turu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Talisca'yı durdurmak kolay değil. Etkili bir oyuncu, her ne kadar önlem alsak da onu durdurmak için konsantrasyonunu bozmak için bu bir derece etkili oluyor. Oyunun sonunda kalitesini ve oyunculuğunu gösteriyor. Bu sadece bizim için değil, tüm takımlar için böyle bir oyuncuyu durdurmak zordur."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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