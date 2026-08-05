Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Binanın dün tahliye edildiği ortaya çıkarken, bir facianın önüne geçildiği anlaşıldı.

İstanbul Bahçelievler’de, dün gece kolonlardan ses gelmesi üzerine boşaltılan 6 katlı bina çöktü. AFAD ve itfaiye ekipleri, tedbir amaçlı arama yaptı. Çöken bina ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.

Tahliye edilen bina bir gün sonra çöktü! Bahçelievler’de faciadan dönüldü

KOLONLARDAN SES GELİNCE BOŞALTILDI

Olay, saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde 38 yıllık binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine daire sakinleri ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından içinde 22 daire olan binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

Tahliye edilen bina bir gün sonra çöktü! Bahçelievler’de faciadan dönüldü

ENKAZDA KİMSE YOK

Tahliye edilen ve içinde 3 iş yerinin de bulunduğu bina, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı. K9 eğitimli arama kurtarma köpeğiyle yapılan aramada şuana kadar göçük altın kalan kimseye rastlanmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Hasan Karaca isimli vatandaş, "Dün akşam saat 00.30’da bir arkadaş yanıma geldi. Abi, ‘deprem mi oldu’, dedim yok, deprem olsa herkes sokakta olur. Döndü, dedi ki bizim bina sallandı, kolonlar patlamış. İş yerimi kapatıp gittim, baktım binadakiler hepsi aşağıda bekliyor. Bu akşam da esnaf bir arkadaş, olaydan yarım saat önce oradan sandalyeleri aldı. Çıkardıktan sonra da o anda güm diye, ses geldi. Ses geldiğinde dışarı çıktım, her yer toz duman olmuş" dedi.

Görgü tanığı Aytaç Can da, "Bina dün gece boşaltılmıştı, saat 00.30 sıralarında. Kolonları patlamasından dolayı tahliye edildi. Tüm vatandaşlar otele alındı. Akşam, saat 20.30-21.00 gibi aşağı indi. Burada dikiliyordum, bir gürültü oldu. Bina olduğu gibi aşağı çöktü. Bina boştu, şuan köpeklerle arama yapılıyor" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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