Fenerbahçe'de Cihan Kamer'den golcü müjdesi: Tarih verdi!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Sturm Graz galibiyetinin ardından transfer çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Cihan Kamer, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"FORVET TRANSFERİ DE PLAY-OFF'A YETİŞECEK"

Forvet transferinin 18-19 Ağustos'ta oynanacak plaf-off maçlarına yetişeceğini kaydeden Kamer, "İnşallah Vedat'ın iyileşmesiyle birlikte o dönemde aramıza bir santrforumuz daha katılacak. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bunlar da tamamlandığında, santrforsuz alınan bu sonuç bizim için gurur verici. Yarın santrforlarımız da devreye girerse, çok daha farklı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Forvet transferi de play-off'a yetişecek." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe - Sturm Graz

"3-4 HAFTA BİZİMLE OLMAYACAK"

Müsabakada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hollandalı futbolcu hakkında bilgi veren Kamer, "Jayden Oosterwolde maalesef 3-4 hafta bizimle olmayacak." dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası