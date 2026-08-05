Daha 17 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm 9 Ağustos'ta var mı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17 11. bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Son bölümün ardından paylaşılan tanıtımda Aras, Leyla ve Teoman arasında yaşanacak gelişmeler dikkat çekerken, izleyiciler de yeni bölümün yayın tarihini araştırmaya başladı. İzleyenler ''Daha 17 9 Ağustos'ta var mı?'' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Fragmanda Teoman, kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenmek için harekete geçerken, Leyla ise Aras'a Bodrum'a geliş nedenini ve Demir'in kim olduğunu sorguluyor. Aras da kardeşine ulaşabilmek için Serhat'ın verdiği ipuçlarını çözmeye çalışıyor. Serhat'ın söylediği harflerin Teoman'ı işaret ettiğini fark edip edemeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Peki, Daha 17 9 Ağustos'ta var mı?

Daha 17 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm 9 Ağustosta var mı?

DAHA 17 9 AĞUSTOS'TA VAR MI, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Daha 17'in 11. bölümü 9 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Daha 17 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm 9 Ağustosta var mı?

DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

2 Ağustos Pazar akşamı yayınlanan 10. bölümde Aras, kardeşi Demir'in yerini bilen tek isim olan Serhat'a ulaşmayı başardı. Fakat Serhat'tan istediği bilgileri alamadan Hakan Akkaya'nın devreye girmesi tüm planları değiştirdi.

Bunun üzerine de Aras, Akkaya Villası'na sızmak için harekete geçerken Akkaya Ailesi ile yaşanan gerilim daha da arttı. Yaşanan olayların sonrasında Leyla ilk kez Aras'a duyduğu güveni sorgulamaya başladı.

Daha 17 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüm 9 Ağustosta var mı?

DAHA 17 OYUNCULARI

Pastel Film imzası taşıyan dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağan Efe Ak, Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Helin Elveren, Deniz Ali Cankorur, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Ahmetcan Özer, Ezgi Dalgıç, Efe Musa Yurdagelen, Çağdaş Onur Öztürk ve Cemal Toktaş yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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