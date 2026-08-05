Acun Ilıcalı'dan rekor transfer: Hull City tarihine geçen o imza

İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis'i transfer etti. İngiliz kulübü, Yunanistan Milli Takımı'nın file bekçisini "kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli" karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Söz konusu rakamın 23 milyon euro olduğu öğrenildi.

Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Hull City, Yunanistan Milli Takımı oyuncusu Konstantinos Tzolakis'i Olympiakos'tan kulüp rekoru kıracak bir bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyar" denildi.

BEŞ YILLIK İMZA

Açıklamada, "23 yaşındaki oyuncuyla 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı" bilgisi paylaşılırken; bonservis bedelinin yaklaşık 23 milyon euro olduğu basına yansıdı.

Konstantinos Tzolakis (Fotoğraf: Hull City resmi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR SPOR Acun Ilıcalı ile Mourinho cephesinde tansiyon yükseldi: Sahte hikâyeler üretmeyin

TZOLAKIS'İN KARİYERİ

Konstantinos Tzolakis, Olympiakos formasıyla çıktığı 131 maçın 64'ünde kalesini gole kapattı. 23 yaşındaki kaleci, Olympiakos'un 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı. Tzolakis, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı oynanan seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtarırken Fiorentina ile oynanan finalde de kalesini gole kapattı.

2023-2024 UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-0 üstün tamamlanan karşılaşmada Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti. Yunan temsilcisi ise organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası