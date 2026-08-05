Yeraltı dizisinin 2. sezon hazırlıkları sürerken yeni bölümlerin yayın tarihi ve oyuncu kadrosundaki değişiklikler izleyicilerin gündemine yerleşti. Sezon finalinin ardından hikayeye katılacak karakterler ve çekim takvimine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Yeraltı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor?

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı, ilk sezonunu tamamlamasının ardından yeni yayın dönemi için hazırlıklara başladı. Medyapım imzalı dizide bazı karakterlerin hikayeye veda edeceği, yeni isimlerin ise dengeleri değiştirecek rollerle kadroya dahil olacağı belirtiliyor. Gözler şimdi 2. sezonun başlayacağı tarihe ve yenilenen oyuncu kadrosuna çevrildi.

YERALTI DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeraltı dizisi, ilk sezonunu 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü yayınlanan sezon finaliyle tamamladı. Yeni sezon için hazırlıklar devam etse de 2. sezonun ilk bölümünün yayınlanacağı kesin tarih henüz NOW tarafından açıklanmadı.

Kulis bilgilerine göre Yeraltı ekibinin ağustos ayının sonunda yeniden sete çıkması planlanıyor. Çekimlerin belirtilen takvimde başlaması durumunda dizinin yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Yeraltı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? 2. sezonun oyuncu kadrosu

YERALTI DİZİSİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU

Yeraltı'nın mevcut oyuncu kadrosunda Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu, Sümeyye Aydoğan, Mehmet Yılmaz Ak, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Hülya Gülşen ve Koray Şahinbaş gibi isimler bulunuyor. Dizide Deniz Can Aktaş Haydar Ali Aslan'ı, Devrim Özkan Halide Ceylan'ı, Uraz Kaygılaroğlu ise Bozkurt Hanoğlu'nu canlandırıyor.

Yeraltı dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? 2. sezonun oyuncu kadrosu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikinci sezonda oyuncu kadrosuna İsmail Hacıoğlu ve Azra Aksu'nun katıldığı bildirildi. İsmail Hacıoğlu'nun karakterinin adı henüz açıklanmazken Bozo'nun karşısında yer alacak bir karakteri canlandıracağı belirtiliyor. Azra Aksu'nun ise Bozo'nun eski sevgilisinden olan kızını oynayacak. Öte yandan ilk sezonda Kartal karakterini konuk oyuncu olarak canlandıran Cemal Hünal'ın hikayesinin sezon finaliyle sona erdiği, Volkan rolündeki Burak Çelik'in de projeden ayrıldığı bildirildi.

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