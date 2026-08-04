Star TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Tuzlu Kahve için hazırlıklar sürüyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve aile komedisi hikayesiyle dikkat çeken yapımın yayın tarihi, konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Yeni yayın döneminde ekranlara gelmeye hazırlanan Tuzlu Kahve dizisi, çekimlerin başlamasıyla birlikte en çok konuşulan projelerinden biri oldu. Poll Films imzasını taşıyan yapım, romantik komedi ile aile hikayesini bir araya getiren dizi ve tecrübeli isimlerden oluşan oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TUZLU KAHVE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tuzlu Kahve dizisi için çekimler temmuz ayının son haftasında başladı. Yapım ekibi ilk olarak Gözde karakterinin evinde geçen sahneleri çekmek üzere sete çıktı. Kanal tarafından kesin yayın tarihi henüz açıklanmasa da Tuzlu Kahve'nin 2026-2027 sezonunda eylül ya da ekim ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kim?

TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI

Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Elit Andaç Çam, İrem Kahyaoğlu, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen

Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kim?

TUZLU KAHVE DİZİSİ KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlayan hikayeyi konu alıyor. Evlenmek isteyen genç çift, birbirinden oldukça farklı hayatt tarzlarına sahip iki aileyi aynı masada buluştururken eğlenceli ve duygusal olaylar peş peşe yaşanıyor.

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