Halef dizisi yeni sezon tarihi, sezon finalinin ardından ekran macerasının devamını takip eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor. İkinci sezon çekim takvimi şekillenirken oyuncu kadrosuna katılacak yeni isimlere ilişkin ilk bilgiler de ortaya çıktı.

Halef dizisi 2. sezon hazırlıkları devam ederken yeni bölümlerin yayın tarihi ve kadroda yaşanacak değişiklikler araştırılıyor. NOW ekranlarında yayınlanan dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı tarih belli olurken yeni sezon için iki farklı yayın günü üzerinde duruluyor.

HALEF DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ikinci sezon çekimlerinin 15 Ağustos 2026 tarihinde Şanlıurfa’da başlaması planlanıyor. Yeni sezonun ilk bölümünün ise eylül ayının ikinci yarısında ekrana gelmesi bekleniyor. Mevcut yayın planına göre dizinin 17 Eylül veya 24 Eylül Perşembe günü ikinci sezonuyla NOW ekranlarına dönmesi üzerinde duruluyor. Ancak kanal tarafından kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Most Production imzalı dizinin yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş üstlenirken senaryosunu Ercan Uğur kaleme alıyor. İlk sezonunu 35. bölümüyle tamamlayan Halef: Köklerin Çağrısı, yaz arasının ardından hikayesine kaldığı yerden devam edecek.

Halef dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Halef dizisi 2. sezon tarihi

2. SEZONDA HANGİ OYUNCULAR DAHİL OLACAK?

Halef dizisinin ikinci sezon kadrosuna Yurdaer Okur katıldı. Başarılı oyuncu, yeni bölümlerde Sado karakterine hayat verecek. Sado, ilk sezonun sonunda diziden ayrılan Yıldırım Taşkesen’in amcası olarak hikayeye dahil olacak. Karakterin gelişiyle birlikte Taşkesen ve Yelduran aileleri arasındaki dengelerin yeniden değişmesi bekleniyor. Öte yandan fenomen dizinin kadrosuna Ezgi Tombul katıldı. TombuL, Tombul, “Perihan” karakterine hayat verecek.

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