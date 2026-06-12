Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Melek karakterini üstlenen Aybüke Pusat için karar verildi. Sezon finalinde Pusat’ın diziye veda ettiği ortaya çıktı. Projeden ayrılan ünlü oyuncunun ilk hamlesi ise dikkat çekti.

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı yayınlandığı sezon boyunca güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekerek sezonun en başarılı yapımları arasında gösterildi. Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı dizide yaşanan ayrılık gelişmesi ise sezon finaline damgasını vurdu.

HABERLER DOĞRU ÇIKTI: DİZİDEN AYRILDI

Dizinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat’ın projeden ayrıldığına yönelik haberler, final bölümüyle birlikte gündem oldu. Ayrılık sürecinin ardından rol arkadaşı Veda Yurtsever’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da dikkat çekerken, bu açıklama sosyal medyada tartışmaları beraberinde getirdi. Henüz diziden ayrılığıyla ilgili herhangi bir veda mesajı yayımlamayan Pusat’ın attığı ilk adım takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Sezon finaliyle ekranlara ara veren Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Serhat ve Yıldız karakterlerinin evlendiği sahneler izleyiciye duygusal anlar yaşatırken, Melek karakterinin hayatını kaybetmesi ise bölümün en çarpıcı gelişmelerinden biri oldu. Doğum yaptıktan sonra düğün sahnesinde söylediği sözlerle diziden etkileyici bir şekilde ayrılan Melek karakteri, izleyiciler tarafından uzun süre konuşuldu.

Halef dizisinde Aybüke Pusat depremi! Vedası sonrası ilk hamle geldi

SEBEBİNE İLİŞKİN İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Öte yandan Aybüke Pusat’ın diziden ayrılma nedenine ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Senaryoda yapılan değişikliklerden rahatsızlık duyduğu ve sosyal medya üzerinden gelen bazı yorumların bu kararda etkili olduğu yönündeki iddialar öne çıktı.

Halef dizisinde Aybüke Pusat depremi! Vedası sonrası ilk hamle geldi

İLK HAMLE

Ayrılık sonrası herhangi bir açıklama yapmayan Aybüke Pusat’ın, dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması ise dikkat çeken ilk hamle oldu. Ünlü oyuncunun bu adımı sosyal medyada konuşulurken, Pusat’ın konuya ilişkin ilerleyen günlerde bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

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