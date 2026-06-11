NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürürken, dizinin geleceğine ilişkin gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Diziye bazı isimlerin veda edeceği bilgisi ise izleyenleri meraklandırdı. Şimdi ise ''Halef sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman?'' sorusu gündeme geldi.

Şanlıurfa'da çekimleri gerçekleştirilen dizi, sezon finali bölümünde yaşanan sürpriz gelişmeler ve karakter ayrılıklarıyla sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler şimdi "Halef bitti mi?", "Yeni sezon olacak mı?" ve "Aybüke Pusat diziden ayrıldı mı?" sorularına cevap arıyor.

Diziye 5 oyuncu veda ediyor! Halef sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman?

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI SEZON FİNALİ Mİ YAPTI?

Halef 11 Haziran 2026 Perşembe günü yayınlanan 35. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına girdi.

Sezon boyunca güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken yapım, yeni yayın döneminde ikinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdürecek.

Diziye 5 oyuncu veda ediyor! Halef sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman?

HALEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin ikinci sezonuyla devam edeceği kesinleşirken yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Halef'in yeni bölümlerinin eylül ayının sonu veya ekim ayının ilk haftalarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Kanal ve yapım şirketinin yeni sezon tarihini yaz aylarının sonuna doğru açıklaması öngörülüyor.

Diziye 5 oyuncu veda ediyor! Halef sezon finali mi yapıyor, yeni sezon ne zaman?

HALEF DİZİSİNE HANGİ OYUNCULAR VEDA EDİYOR?

Sezon finali öncesinde dizide peş peşe ayrılık kararları gündeme geldi. 34. bölüm itibarıyla Yıldız'ın annesi Ayten Taşçı karakterine hayat veren Seda Akman ile Kenan karakterini canlandıran Hakan Dinçkol ekibe veda etti.

35. bölümde ise uzun süredir ayrılacağı konuşulan Melek karakteriyle Aybüke Pusat'ın, Sevde karakterini oynayan Sezin Bozacı'nın ve Emre Bulut'un hikayelerinin sona erdiği belirtildi.

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