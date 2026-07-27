Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinde zafer Lando Norris'in olurken, yarışın en dikkat çeken görüntülerinden biri pist dışından geldi. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, devlet başkanlığı görevini bir kenara bırakarak resmi fotoğrafçılar arasında yerini aldı. Öte yandan Pavel'in haziran ayında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nı da fotoğrafçı olarak takip ettiği biliniyor.

Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sinde heyecan dolu anlar yaşandı. Sezonun önemli yarışlarından birinde zafer Lando Norris'in olurken, Formula 1 dünyası alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, devlet başkanı kimliğinin yanı sıra spor fotoğrafçısı olarak görev yaptı.

Formula 1’e damga vurdu! Çekya Cumhurbaşkanı makinesini kaptı, foto muhabirliği yaptı

Petr Pavel, yarışa resmi bir ziyaret kapsamında değil, uzun yıllardır ilgi duyduğu fotoğrafçılık hobisi nedeniyle katıldı. FIA akreditasyonu alan Pavel, özel ekipmanlarıyla Hungaroring pistinde objektif başına geçti. Kendisine Çek Formula 1 fotoğrafçısı Jiri Krenek de eşlik etti.

Formula 1’e damga vurdu! Çekya Cumhurbaşkanı makinesini kaptı, foto muhabirliği yaptı

BU İLK DEĞİL!

Motor sporlarına olan ilgisiyle bilinen Pavel için bu deneyim ilk değil. Çek lider, daha önce haziran ayında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı'nı da fotoğrafçı olarak takip etmişti. Eski NATO Askeri Komitesi Başkanı olan Pavel, Brno'daki MotoGP ve Dünya Superbike yarışları, ABD'deki NASCAR organizasyonu ve Suudi Arabistan'daki Dakar Rallisi gibi birçok önemli motor sporları etkinliğini de fotoğrafladı.

ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

Pavel'in 2025 Dakar Rallisi sırasında çektiği bazı fotoğraflar Prag'daki Ulusal Teknik Müze'de sergilenirken, geçen yıl hazırladığı fotoğraf albümünü yardım amacıyla açık artırmaya çıkardı. Bu satıştan elde edilen yaklaşık 30 bin euro, çocuklar ve yaşlılara destek veren bir yardım kuruluşuna bağışlandı.

Formula 1’e damga vurdu! Çekya Cumhurbaşkanı makinesini kaptı, foto muhabirliği yaptı

Öte yandan Pavel, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Çekya heyetine de başkanlık etmişti.

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