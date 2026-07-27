Sosyal medyada daha fazla beğeni ve izlenme için yaptığı tehlikeli atlayış genç bir kişinin hayatına mal oldu. İkinci kattaki balkondan bahçedeki küçük havuza atlamaya çalışan genç, mesafeyi hesaplayamayınca beton zemine çakıldı. Omurgasında çok sayıda kırık olan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen tehlikeli meydan okumalar bir kez daha faciayla sonuçlandı. İkinci kattaki balkondan bahçede bulunan küçük havuza atlamaya çalışan genç, hedefi tutturamayarak havuz kenarındaki beton zemine sert şekilde çarptı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Sosyal medyada beğeni için yaptığı atlayış hayatını kararttı! Betona çakılarak can verdi

Kazanın ardından çevrede bulunanlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan muayenede gencin omurgasında çok sayıda kırık oluştuğu, kafa travması geçirdiği ve kırılan kaburgalarının akciğerine zarar verdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Olayın görüntülerinde, gencin balkonda kısa süre bekledikten sonra küçük havuza doğru atladığı, ancak mesafeyi doğru hesaplayamayarak havuzun kenarına ve beton zemine çarptığı görülüyor.

Görüntüler, sosyal medya uğruna yapılan tehlikeli hareketlerin doğurabileceği ağır sonuçları bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna gerçekleştirilen riskli davranışların ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabileceği konusunda uyarıyor. Yaşanan son olay da, tehlikeli akımların ve kontrolsüz meydan okumaların ne denli ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

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