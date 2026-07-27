Microsoft'un Windows 10 desteğini sonlandırmasının ardından, eski işletim sistemini kullanmaya devam eden bilgisayarların ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya olduğunu ortaya kondu. Rapora göre Windows 10 yüklü cihazlar, Windows 11 kullanan sistemlere kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla güvenlik açığı barındırıyor.

Siber güvenlik şirketi Lansweeper'ın yayımladığı yeni analiz, Windows 10'u kullanmaya devam eden milyonlarca bilgisayarın siber saldırılara karşı giderek daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor. Microsoft'un Windows 10 için resmi desteğini sonlandırmasının ardından yayınlanan güvenlik güncellemelerinin durması, eski işletim sistemindeki açıkların hızla artmasına neden oluyor.

Windows 10 kullananlar dikkat! Destek kesildi, risk 3 kat arttı

HER 6 BİLGİSAYARDAN BİRİ HALA WINDOWS 10 KULLANIYOR

Rapora göre dünya genelindeki Windows tabanlı bilgisayarların yaklaşık yüzde 16,9'u, yani yaklaşık her altı cihazdan biri hala Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor. Windows 11'in kullanım oranı yüzde 78,8'e yükselse de, geçiş sürecinin son aylarda belirgin şekilde yavaşladığı belirtiliyor.

Windows 10 cihazlarının en yüksek yoğunlukta kullandığı sektörler arasında yüzde 23’le sağlık ve ilaç sektörü, yüzde 22,7 ile perakende, yüzde 18 ile imalat sektörünün yer alması dikkat çekti.

Windows 10 kullananlar dikkat! Destek kesildi, risk 3 kat arttı

GÜVENLİK AÇIĞI SAYISI YAKLAŞIK ÜÇ KAT FAZLA

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise güvenlik açıklarıyla ilgili oldu. İncelenen verilere göre, ortalama bir Windows 10 cihazında 1.903 aktif güvenlik açığı (CVE) bulunuyor. Windows 11 cihazında ise bu sayı 652 seviyesinde.

Başka bir ifadeyle Windows 10 kullanan bilgisayarlar, Windows 11 sistemlerine göre yaklaşık 2,9 kat daha fazla güvenlik açığına sahip. Üstelik Windows 10'daki açıkların yüzde 66,6'sı yüksek veya kritik risk seviyesinde bulunurken, aktif olarak istismar edildiği bilinen açıkların oranı da Windows 11'e göre yaklaşık 1,7 kat daha yüksek.

Microsoft, destek süresi sona eren işletim sistemi için yeni keşfedilen güvenlik açıklarını kapatmadığından, saldırganlar Windows 11 için yayımlanan yamaları inceleyerek benzer açıkları Windows 10 sistemlerinde kullanabiliyor. Bu durum, destek dışı işletim sistemlerini zamanla daha kolay hedef haline getiriyor.

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