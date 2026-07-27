Özel plajlarda uygulanan yüksek giriş ücretleri ve zorunlu harcama limitleri tatilcilerin tepkisini çekiyor. Bazı işletmelerin kişi başı talep ettiği ücret 275 euroya kadar yükseldi.

Yaz ayının gelmesiyle birlikte tatil sezonu da başladı. Bu nedenle serinlemek isteyen vatandaşlar plajlara akın etti. Özellikle tatil bölgelerindeki plajlarda yoğunluk yaşandı. Ancak bunu fırsat bilen bazı özel işletmeler, vatandaşlardan yüksek giriş ücretleri talep ediyor.

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PLAJA GİRİŞİ KİŞİ BAŞI 11 BİN TL

ATV'nin haberine göre Bodrum Bitez'de bulunan özel bir plajın giriş ücreti adeta dudak uçuklattı. Plajın günlük giriş ücreti kişi başı 200 euro olarak açıklandı. Güncel kurla yaklaşık 11 bin TL'ye denk gelen bu ücret nedeniyle iki kişinin yalnızca giriş için yaklaşık 22 bin TL ödemesi gerekiyor.

Bazı işletmeler ise giriş ücreti almıyor. Bunun yerine müşterilere belirli bir harcama limiti getiriyor. Yani girişte tahsil edilmeyen ücret, içeride yeme-içme harcamaları üzerinden alınıyor. Bu durum da vatandaşların cebini yakıyor. Çünkü bazı işletmeler bu uygulamayı kendi lehlerine kullanabiliyor.

Bir plaja giriş 11 bin TL! Vatandaş isyanda

Diğer lüks işletmelerin plaj ücretleri de dudak uçuklatıyor. Edinilen bilgilere göre bazı özel plajlarda günlük giriş ücretlerinin 275 euroya kadar çıktığı görüldü. Bir işletmeci ise uygulamayı, "Her yerde euro usulü, bütün beachlerde euro usulü. Yani buraya özgü bir şey değil." sözleriyle savundu.

Bodrum Gölköy'deki bir başka özel plajda kişi başı 5 bin TL giriş ücreti alınırken, buna ek olarak 5 bin TL harcama limiti uygulanıyor. Türkbükü'ndeki bazı işletmeler ise giriş ücreti talep etmiyor ancak müşterilerden belirlenen tutarda harcama yapmalarını istiyor.

Bir plaja giriş 11 bin TL! Vatandaş isyanda

GİRİŞ ÜCRETLERİ MAHKEMEYE KADAR GİTMİŞ DURUMDA

Tatilcileri de isyan ettiren bu giriş ücretleri mahkemeye kadar gitmiş durumda. İzmir'de plaja ücret ödemek istemeyen bir doktor çift ile işletme arasında yaşanan olayın Yargıtay'a taşındığı, yüksek mahkemenin ücret talep eden işletme sahibi ve görevlilerine verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadığı hatırlatıldı. Ayrıca haberde, işletmelerin vatandaşların denize ücretsiz ulaşmasını engellemesinin yasal olmadığına da dikkat çekildi.

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