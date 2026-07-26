Samsung, yapay zekâ destekli yeni katlanabilir telefon serisi Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 ve Flip8’i tanıttı. Serinin en güçlü modeli Fold8 Ultra, 4,1 mm inceliği, 215 gram ağırlığı, 200 MP kamerası ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle öne çıkarken, yeni Galaxy AI özellikleri kullanıcı deneyimini yeniden şekillendiriyor.

Samsung, gelişmiş yapay zekâ ile donatılan yeni katlanabilir cihaz serisini tanıttı. Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 ve Flip8 olmak üzere üç farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkan şirket ilk defa “ultra” standartlarını katlanabilir bir telefona taşıyor.

Ailenin en güçlü üyesi Galaxy Z Fold8 Ultra, açıldığında sadece 4,1 mm inceliği ve 215 gramlık ağırlığıyla şimdiye kadarki en zarif Fold tasarımı olarak öne çıkıyor.

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8 inçlik ana ekranı verimliliği artırırken; 200 MP ana kamerası, 5.000 mAh pili ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi profesyonel ihtiyaçlara cevap veriyor.

201 gram ağırlığındaki Galaxy Z Fold8 de yeni Flex Titanium ekran teknolojisi sayesinde basınca ve darbelere karşı üstün dayanıklılık sunuyor.

Ailenin şık üyesi Galaxy Z Flip8 ise 180 gramlık yapısı ve yapay zekâ tabanlı yenilenen FlexWindow kapak ekranıyla günlük etkileşimleri hızlandırıyor. Gemini Intelligence destekli Galaxy AI altyapısıyla tam entegre çalışan yeni katlanabilir cihazlardaki Now Brief ve Now Nudge gibi proaktif asistans özellikleri görevleri kolaylaştırıyor,

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