Apple’ın gündeme getirdiği uzun vadeli ödeme modeliyle yeniden tartışılan abonelik ekonomisi, teknolojiden otomotive kadar mülkiyet kavramını dönüştürüyor. Sürekli ödeme sistemleri, tüketiciyi “dijital kiracıya” dönüştürürken ekonomik bağımsızlık ve veri mahremiyeti açısından da yeni riskler doğuruyor.

Teknoloji devi Apple’ın, iPhone, Apple Watch, iPad ve Mac modellerini uzun vadeli aylık ödeme planlarıyla kullanıcılarına sunacağı “Apple Upgrade” adlı yeni programını duyurması, küresel tüketim alışkanlıklarındaki köklü dönüşümü yeniden tartışmaya açtı.

Günümüzde akıllı telefondan otomobile, müzikten ev aletlerine kadar hemen her sektörde mülkiyet kavramı, yerini hızla “kiralama” ve “abonelik” modellerine bırakıyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) projeksiyonlarında sembolleşen “Hiçbir şeye sahip olmayacaksın ama mutlu olacaksın” mottosu, bugün dev şirketlerin ana iş stratejisi olarak günlük hayatımızın merkezine yerleşiyor. Ancak yenilik ve kolaylık ambalajıyla sunulan bu dönemin ardında, bireylerin ekonomik bağımsızlığını derinden sarsacak örtülü bir dayatma yatıyor.

SÜREKLİ KİRACILIK DAYATMASI

Geçmişte bir ürünü satın almak, o varlık üzerinde tam kontrol, modifiye etme ve özgürce satma hakkı sağlarken, bugün durum tamamen farklı bir boyuta evrildi. Otomotiv sektöründe dev markaların ardı ardına başlattığı araç abonelik sistemleri, yazılım dünyasındaki bulut tabanlı zorunlu lisanslamalar ve son olarak donanım kiralama programları bu eğilimin en net örnekleri.

Tüketicilere “her zaman en yeni ve güncel modele sahip olma” cazibesiyle sunulan bu sistemler, küresel enflasyon ve düşen alım gücü sebebiyle aslında bir tercih olmaktan çıkıp zorunluluğa dönüşüyor. Erişilemez hâle gelen fiyatlar ise kiralama modelini tek çıkış yolu olarak gösteriyor.

Kiralama ekonomisinin en yıkıcı etkisi ise mülkiyet hakkının tamamen ortadan kaldırması. Geleneksel modelde satın alınan bir otomobil veya bir teknolojik cihaz, kullanım ömrünün sonunda ikinci el pazarında nakde çevrilebiliyor.

Dijital tuzaklarla mülkiyet hakkı elden gidiyor: Kiralayabilirsin fakat sahip olamazsın

Oysa kiralama (abonelik) modelinde tüketici, ürünün ömrü boyunca düzenli ödeme yapmaya devam eder; ancak günün sonunda elinde satabileceği hiçbir finansal değer kalmaz. Bu modelde bireylerin servet sahibi olmasının önüne geçilirken hanehalkı gelirinden şirketlerin kasasına doğru sürekli ve kesintisiz bir servet transferi gerçekleşir.

Pazar araştırmaları, küresel abonelik ekonomisinin son on yılda yüzde 400’den fazla büyüdüğünü gösteriyor. Bu devasa büyüme, tüketicinin ödeme döngüsüne hapsedilmesiyle sağlanıyor.

KONTROL ŞİRKETLERE GEÇİYOR

Mülkiyetin devredilmesi, ürün üzerindeki fiziksel kontrolün de kaybedilmesi anlamına geliyor. Yakın geçmişte Elon Musk’ın Çecen lider Ramazan Kadirov’un aracını uzaktan kilitlemesi, bir otomobil üreticisinin aboneliği yenilenmeyen koltuk ısıtma sistemini uzaktan kapatması veya teknoloji şirketlerinin ödemesi geciken cihazların işlevlerini anında kilitleyebilmesi yaklaşan tehlikenin boyutlarını gösteriyor.

Dijital tuzaklarla mülkiyet hakkı elden gidiyor: Kiralayabilirsin fakat sahip olamazsın

Bu durum, mülkiyetin getirdiği güvenceyi yok ederken, bireyleri şirketlerin belirlediği kullanım şartlarına ve keyfî fiyat güncellemelerine itaat etmeye zorluyor. Ayrıca sürekli ağa bağlı kiralık cihazların kullanıcı alışkanlıklarını anlık olarak takip etmesi, çok ciddi veri ve mahremiyet ihlallerini de beraberinde getiriyor.

GERÇEKTEN MUTLU OLABİLECEK MİSİNİZ?

Şirketler tarafından “kullan ve geri ver, çevreye duyarlı ol” kültürüyle vizyona sokulan bu yeni ekonomi modeli, pratik bir çözüm gibi görünse de uzun vadede toplumu “dijital kiracıya” dönüştürüyor.

Sahiplik kavramının ortadan kalktığı bir dünyada, bireylerin krizlere karşı finansal direnç göstermesi imkânsızlaşıyor. Şirket kârlarını maksimize etmek için kurgulanan kiralama dayatması, mülkiyet hakkından vazgeçmenin bedelinin, sanılandan çok daha ağır olacağını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Tüketiciler, sahip olmadıkları bir dünyada gerçekten mutlu olup olamayacaklarına karar vermek zorunda.



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