Artaş Holding, İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih’te yaklaşık 900 öğrenciye hizmet verecek 31 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anasınıfının temelini attı. Spor salonu, kütüphane ve sanat atölyelerinin de yer alacağı okulun, bölgenin eğitim altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Artaş Holding, İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih’te hayata geçirilecek 31 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anasınıfının temelini attı.

Yaklaşık 900 öğrenciye hizmet verecek eğitim kampüsü; spor salonu, kütüphane ile resim ve müzik atölyelerini de bünyesinde barındıracak.

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Toplam 7 bin 529 metrekare inşaat alanına sahip olacak okulun, öğrencilerin çağdaş ve güvenli bir eğitim ortamında öğrenim görmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Temel atma törenine İstanbul protokolünün yanı sıra Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya da katıldı. Şirket, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk yatırımlarını sürdürerek bölgenin eğitim altyapısına katkı sunmayı amaçlıyor.

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