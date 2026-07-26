Erzincan'da ayçiçeği tarlasını suladığı sırada ayının saldırısına uğrayan 53 yaşındaki İsmail Tirifi, yaralandı. Hastanede ameliyat edilen Tirifi, ölümle burun buruna geldiği anları "Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim" sözleriyle anlattı.

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Bağpınar köyünde ayçiçeği tarlasını sulayan 53 yaşındaki İsmail Tirifi, sulama hattını kontrol ettiği sırada bir ayının hedefi oldu. Aniden gerçekleşen saldırıya sol eliyle siper olan Tirifi, yere düşmesine rağmen pes etmedi.

Olay anını anlatan Tirifi "Ayçiçeği tarlasını suluyordum. Çekirdek tarlasının içerisine kadar girdim, aşağıya kadar su gitmiş mi diye kontrol ediyordum. O anda yan taraftan doğrudan saldırdı.

Ayı saldırdı, yere yıktı! Erzincanlı çiftçi kürekle hayatta kaldı

Ben de refleks olarak sol elimle karşılayınca elimi ısırdı. Beni yere attı. Yerde uzun süre mücadele ettim. Kürekle vurunca beni bırakıp kaçtı. Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim" dedi.

Ayı saldırdı, yere yıktı! Erzincanlı çiftçi kürekle hayatta kaldı

PARMAKLARI KIRILMIŞ

Saldırı sırasında sol elinin ağır şekilde yaralandığını ifade eden Tirifi, "Elimden çok kan akıyordu. Elimi parçalamıştı, parmaklarım kırılmıştı. Ayı kaçtıktan sonra arabanın yanına kadar gittim. O sırada motosikletle gelen bir arkadaş haber verdi. Daha sonra hastaneye kaldırıldım" diye konuştu.

Ayı saldırdı, yere yıktı! Erzincanlı çiftçi kürekle hayatta kaldı

Ayı saldırılarının önlenmesi için çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Tirifi, "Ayıların vurulması yasak, çok büyük cezaları var. Ama insanlar öldüğünde ne olacak? Hayvanseverler tepki gösterebilir ama insan canı da ucuz değil. Bunun bir çaresine bakılması lazım" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası