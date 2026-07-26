Son dönemde gayrimenkul sektöründe artan maliyetler ve finansal zorluklar bazı projelerin yarım kalmasına yol açarak mağduriyetleri artırıyor. Sektör temsilcileri, fiyata aldanmadan, yatırım yapılacak firmanın mali yapısının ve geçmiş referanslarının mutlaka incelenmesi gerektiğinin altını çizerek “Şirketlerin daha önce yaptıkları işlere bakarak karar verin” açıklamasında bulunuyor.

Gayrimenkul sektörü, son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar sebebiyle zorlu bir sınavdan geçiyor. Birçok inşaat firması artan maliyetler karşısında ayakta kalamayıp iflas bayrağını çekerken, tamamlanamayan projeler binlerce yatırımcı için büyük bir mağduriyet kapısına dönüşüyor. Buna rağmen, proje başlangıç aşamasında yani ‘topraktan’ yapılan yatırımlar, bitmiş konutlara kıyasla sunduğu fiyat avantajı ve inşaat sürecindeki değer artışıyla en cazip yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak bu kritik ve riskli süreçte kazananlar, piyasadaki rüzgara kapılmadan en doğru projeyi ve en sağlam firmayı seçenler oluyor.

MAKET ÜZERİNDEN DEĞİL RUHSATLA ALIN

Topraktan projeye girerken en sık yapılan hata, sadece görsel tasarımlara ve maketlere aldanarak karar vermektir. Uzmanlar, yatırımcıların ödeme yapmadan önce projenin inşaat ruhsatını ve arsa tapu durumunu mutlaka sorgulaması gerektiğini belirtiyor. Hukuki altyapısı tamamlanmamış, belediye ve ilgili kurumlardan yasal izinleri eksik alınmış projeler, inşaatın ilerleyen aşamalarında mühürlenme veya durdurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalarak telafisi zor mağduriyetler oluşturuyor.

Projeler yarım kalırken uzmanlar uyarıyor: Kazancın teminatı güvenilir firma

28 BİNDEN FAZLA KONUT ÜRETTİ

İhlas Gayrimenkul, bugüne kadar hayata geçirdiği yaklaşık 25 binin üzerinde konutla Türkiye’nin konut üretiminde lokomotif şirketleri arasında yer alıyor. Geliştirdiği projelerle uzun yıllara dayanan sektör tecrübesini sürdüren şirket, kalite, güven ve zamanında teslim anlayışıyla dikkat çekiyor. İhlas Gayrimenkul, sahip olduğu deneyimle sadece konut üretmekle kalmayıp, modern yaşama alanları oluşturarak sektördeki bilgi ve tecrübesini yeni projelerine de taşımaya devam ediyor.

Projeler yarım kalırken uzmanlar uyarıyor: Kazancın teminatı güvenilir firma

GEÇMİŞ REFERANSLARI MERCEK ALTINA ALIN

Güvenli gayrimenkul yatırımının en temel anahtarı ise inşaat şirketinin geçmişinde saklı bulunuyor. Sektör oyuncuları, yatırım kararında fiyat kadar “şeffaflık ve güven” unsurunun da belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. Bir projeyi değerlendirirken yatırımcıların firmanın daha önce tamamladığı işleri, teslim sürelerine sadakatini ve teknik yeterliliğini mutlaka araştırması gerekiyor. “Sağlam bir proje, yalnızca bugünün değil geleceğin de kazancını oluşturur” diyen sektör temsilcileri, sicili temiz ve köklü firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

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