Adana'da gece yarısı dehşet! Silahlı saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti
Adana'da biri kadın 3 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi, saklandığı yerde suç aletiyle yakalandı.
Olay, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşandı. Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisine aracıyla gelen Osman A. (28), tabancayla Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'a (44) ateş açarak olay yerinden kaçtı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI
Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste polis ekiplerince olayda kullandığı tabancayla yakalandı.
Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.