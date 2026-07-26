Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmazken, polis bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç kalabalığın arasına daldı. Berlin polisinden yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği Tiergarten bölgesinin güvenlik güçlerince kordon altına alındığı belirtilerek, vatandaşlardan olay yerine yaklaşmamaları ve bölgeden uzak durmaları istendi.

Bir kişinin hayatını kaybettiğini , çok sayıda yaralının olduğunu açıklayan polis, kurtarma ekiplerinin olay yerinde görev yaptığını bildirdi.

Berlin'de araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

Olayın bir saldırı mı ya da kaza mı olduğu konusunda açıklama yapılmadı.

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